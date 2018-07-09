По словам Кудрина, Минфину может не хватить денег для выполнения нового майского указа Путина
9 июля 2018 15:40
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«Предварительно хочу сказать, что, возможно, этих ресурсов будет недостаточно для выполнения целей, которые поставлены указом президента», — сказал Кудрин, выступая на слушаниях в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).
Глава Счетной палаты отметил, что правительство пока не определилось с «распределением приоритетов» и средства, выделенные на финансирование так называемого майского указа, «не распределены по направлениям, национальным программам».
«Нам нужно в ближайшее время ознакомиться с этими предложениями, мы ждем их от правительства. Например, трудно говорить, на какую сферу средства пойдут в первую очередь», — сказал Кудрин.
Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Путин подписал 7 мая, после того как в четвертый раз официально вступил на пост президента России. Документ предписывает принять ряд мер «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны, с тем чтобы уровень бедности в России снизился вдвое, продолжительность жизни выросла, страна вошла в пятерку крупнейших экономик мира и был выполнен ряд других задач.
На реализацию положений майского указа необходимо 8 трлн руб. В конце мая Кудрин говорил о необходимости изыскания этих средств за счет смягчения действующего в России бюджетного правила.
6 июня глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил методические указания по разработке национальных проектов, возложив персональную ответственность за исполнение нового майского указа на министров, а также на глав регионов и их заместителей.
13 июня, выступая в Госдуме с отчетом, Кудрин заявил, что ряд целевых показателей, установленных майскими указами 2012 года, не были достигнуты.
Фото: Владислав Шатило / РБК
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