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Перспективы развития речных перевозок обсудили в Правительстве Самарской области

31 января 2019 18:00
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В ходе заседания обсуждались вопросы организации перевозок пассажиров речным транспортом, развития регулярных и туристических маршрутов и пр.
Сегодня, 31 января 2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов совместно с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко провёл совещание по вопросам развития внутреннего водного транспорта.

Накануне состоялась встреча Тарасенко с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Глава региона отметил, что Правительство области заинтересовано в развитии речного флота и готово включиться в планомерную работу.

Сегодня участие в совещании приняли депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Хинштейн, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, начальник Самарского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Владимир Горюнов, директор Самарского филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» Владимир Марков, генеральный директор АО «Самарский речной порт» Дмитрий Лукьянов и др.

В ходе заседания обсуждалось состояние дел и перспективы развития Самарского филиала «Волжского государственного университета водного транспорта», а также вопросы организации перевозок пассажиров речным транспортом, развития регулярных и туристических маршрутов и пр.

Самарская область находится на пересечении железнодорожных, автомобильных и водных путей, обеспечивающих транспортные связи федерального и регионального значения в направлении «Север-Юг» и «Запад-Восток».

По мнению специалистов, реку Волгу по своему значению и судоходной глубине можно сравнить со сверхмагистралью. Протяженность основного судового хода по Волге в границах Самарской области составляет почти 300 километров, а продолжительность навигационного периода ориентировочно 220 суток. На территории Самарской области находится крупнейшее в Европе Куйбышевское водохранилище.

Речные пассажирские перевозки в Самарской области осуществляются между 25 остановочными пунктами, общей протяженностью маршрутной сети 478 км. По данным за 2018 год речным транспортом перевезено более 1,2 миллиона пассажиров (это почти в 1,5 раза больше, чем четыре года назад). По этому показателю Самарская область занимает третье место среди всех регионов Российской Федерации, уступая только Москве и Архангельской области. Среди регионов Приволжского федерального округа по данному показателю Самарская область на первом месте.

Также организована судами на воздушной подушке зимняя переправа пассажиров из г. Самары в с. Рождествено. В будние дни на данном участке перевозится до 1 тысячи пассажиров, в выходные – до 3 тысяч человек. Межнавигационный период длится с середины декабря по конец марта и за это время перевозится более 100 тысяч пассажиров.

Анализ деятельности ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», как основного перевозчика Самарской области, позволяет сделать вывод, что в регионе существует значительный потенциал для роста объёмов перевозок пассажиров.

Модернизация береговой инфраструктуры, обновление флота и выполнение мероприятий транспортной безопасности позволит не только увеличить пассажиропоток на речном транспорте, но и сделать наш регион более привлекательным для туризма и даст дополнительные возможности для роста грузоперевозок. Самостоятельно транспортная речная отрасль с этими задачами не сможет справиться. В связи с чем было подготовлено предложение о включении мероприятий по реконструкции объектов пассажирской причальной инфраструктуры в федеральную программу «Развитие транспортной системы Российской Федерации».

Также участники заседания обсудили состояние дел и перспективы развития Самарского филиала «Волжского государственного университета водного транспорта».

В настоящее время возраст командного состава речных пассажирских судов – в среднем 50 лет. Речная транспортная отрасль остро нуждается в подготовленных квалифицированных кадрах. Для этого необходимо обновление учебной базы вуза, ремонт общежития и создание берегового учебно-тренировочного комплекса. Принципиальные договорённости по решению этих вопросов сегодня были достигнуты, а их реализация будет находиться под контролем А.В. Тарасенко.

«На территории региона осуществляется много масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств и переоборудование действующих, реализуются крупные инфраструктурные проекты в дорожной отрасли. Ежегодно возрастающий пассажиропоток на речных перевозках, создание условий для увеличения грузоперевозок по воде и наращивания туристского потенциала наших рекреационных зон требует решения ряда задач, с которыми предприятия речной отрасли не могут сами справиться. На это необходимы колоссальные финансовые ресурсы. Сегодня состоялся конструктивный диалог, и мы заручились поддержкой по всем обозначенным вопросам», — подчеркнул А.П. Нефёдов, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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