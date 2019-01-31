Перспективы развития речных перевозок обсудили в Правительстве Самарской области
31 января 2019 18:00
134
Накануне состоялась встреча Тарасенко с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Глава региона отметил, что Правительство области заинтересовано в развитии речного флота и готово включиться в планомерную работу.
Сегодня участие в совещании приняли депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Хинштейн, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, начальник Самарского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Владимир Горюнов, директор Самарского филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» Владимир Марков, генеральный директор АО «Самарский речной порт» Дмитрий Лукьянов и др.
В ходе заседания обсуждалось состояние дел и перспективы развития Самарского филиала «Волжского государственного университета водного транспорта», а также вопросы организации перевозок пассажиров речным транспортом, развития регулярных и туристических маршрутов и пр.
Самарская область находится на пересечении железнодорожных, автомобильных и водных путей, обеспечивающих транспортные связи федерального и регионального значения в направлении «Север-Юг» и «Запад-Восток».
По мнению специалистов, реку Волгу по своему значению и судоходной глубине можно сравнить со сверхмагистралью. Протяженность основного судового хода по Волге в границах Самарской области составляет почти 300 километров, а продолжительность навигационного периода ориентировочно 220 суток. На территории Самарской области находится крупнейшее в Европе Куйбышевское водохранилище.
Речные пассажирские перевозки в Самарской области осуществляются между 25 остановочными пунктами, общей протяженностью маршрутной сети 478 км. По данным за 2018 год речным транспортом перевезено более 1,2 миллиона пассажиров (это почти в 1,5 раза больше, чем четыре года назад). По этому показателю Самарская область занимает третье место среди всех регионов Российской Федерации, уступая только Москве и Архангельской области. Среди регионов Приволжского федерального округа по данному показателю Самарская область на первом месте.
Также организована судами на воздушной подушке зимняя переправа пассажиров из г. Самары в с. Рождествено. В будние дни на данном участке перевозится до 1 тысячи пассажиров, в выходные – до 3 тысяч человек. Межнавигационный период длится с середины декабря по конец марта и за это время перевозится более 100 тысяч пассажиров.
Анализ деятельности ООО «Самарское речное пассажирское предприятие», как основного перевозчика Самарской области, позволяет сделать вывод, что в регионе существует значительный потенциал для роста объёмов перевозок пассажиров.
Модернизация береговой инфраструктуры, обновление флота и выполнение мероприятий транспортной безопасности позволит не только увеличить пассажиропоток на речном транспорте, но и сделать наш регион более привлекательным для туризма и даст дополнительные возможности для роста грузоперевозок. Самостоятельно транспортная речная отрасль с этими задачами не сможет справиться. В связи с чем было подготовлено предложение о включении мероприятий по реконструкции объектов пассажирской причальной инфраструктуры в федеральную программу «Развитие транспортной системы Российской Федерации».
Также участники заседания обсудили состояние дел и перспективы развития Самарского филиала «Волжского государственного университета водного транспорта».
В настоящее время возраст командного состава речных пассажирских судов – в среднем 50 лет. Речная транспортная отрасль остро нуждается в подготовленных квалифицированных кадрах. Для этого необходимо обновление учебной базы вуза, ремонт общежития и создание берегового учебно-тренировочного комплекса. Принципиальные договорённости по решению этих вопросов сегодня были достигнуты, а их реализация будет находиться под контролем А.В. Тарасенко.
«На территории региона осуществляется много масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств и переоборудование действующих, реализуются крупные инфраструктурные проекты в дорожной отрасли. Ежегодно возрастающий пассажиропоток на речных перевозках, создание условий для увеличения грузоперевозок по воде и наращивания туристского потенциала наших рекреационных зон требует решения ряда задач, с которыми предприятия речной отрасли не могут сами справиться. На это необходимы колоссальные финансовые ресурсы. Сегодня состоялся конструктивный диалог, и мы заручились поддержкой по всем обозначенным вопросам», — подчеркнул А.П. Нефёдов, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
31 января 2019 18:00
В ходе заседания обсуждались вопросы организации перевозок пассажиров речным транспортом, развития регулярных и туристических маршрутов и пр. Экономика региона
134
28 января 2019 14:01
В ведомстве сочли, что часть здания заходит на государственную землю. Экономика региона
386
28 января 2019 12:11
Это разработка АО «ТЯЖМАШ» для атомных электростанций. Экономика региона
289
Финансы и Банки
31 января 2019 13:46
Подписан документ о сотрудничестве. Финансы и Банки
174
31 января 2019 09:37
Интересы корпоративных клиентов Сбербанка в таможенных органах будет представлять компания-партнер. Финансы и Банки
162
30 января 2019 09:29
Приобрести новый биржевой фонд можно через приложение «Сбербанк Инвестор», а также через любого брокера, имеющего доступ к торгам на Московской бирже. Финансы и Банки
181
Строительство
30 января 2019 11:20
Предусмотрено строительство четырехполосной автомобильной дороги протяженностью 1,7 км. Строительство
477
30 января 2019 10:22
Количество мест сократят на треть. Строительство
188
28 января 2019 12:31
Наибольшее количество предложений в декабре 2018 года приходилось на Октябрьский район. Строительство
308
Материалы и технологии
27 января 2019 15:50
Специальный фасадный подъемник имеет вид обычной люльки, которая подвешивается на консолях, устанавливаемых на крыше конструкции. Материалы и технологии
105
24 января 2019 08:47Пескоуловители для ливневой канализации
Когда осуществляется монтаж системы поверхностного дренажа, в обязательно порядке необходимо установить пескоуловители для того, чтобы обеспечить надежную... Материалы и технологии
125
21 января 2019 09:14
Производители строительных материалов постоянно обновляют ассортимент продукции. Популярностью пользуются кирпичи, профилированные брусья, бетон. Материалы и технологии
112
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1066
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2266
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2231
Бизнес
28 января 2019 23:29Особенности онлайн касс
Все более востребованным становится новый вид ККМ. Речь идет об онлайн кассе - аппарате, отличающемся от обычных касс наличием дополнительных функций для... Бизнес
62
26 января 2019 23:17
В 2018 году их проект принёс 570 тысяч рублей чистой прибыли, а сейчас бизнесмены решили превратить свои сладости в массовый продукт. Бизнес
587
25 января 2019 15:42
Участники тренинга получат возможность под наблюдением опытных наставников самостоятельно организовать и наладить новый бизнес, либо разработать проект... Бизнес
348
Новости компаний
31 января 2019 10:36
Первым покупателем спорткара в цвете "Тайфун" стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Новости компаний
213
30 января 2019 15:51
О каких именно странах идет речь, он не уточнил, но в компании ранее признавали, что давление доллара было заметным в том числе и в России. Новости компаний
317
29 января 2019 15:17
В соцсетях появились кадры его нецензурного общения с упоминанием сексуальных отношений на работе. Новости компаний
335
26 января 2019 17:15
В будущем за айфоном можно будет не только убивать время — смартфон научат обнаруживать утечки опасных газов. Новости компаний
502
IT и Коммуникации
4 января 2019 16:37Чехлы для MacBook - подробности
Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
228
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
422
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
428
Транспорт
31 января 2019 19:37
Перевозка горожан до стадиона будет осуществляться трамвайным маршрутом № 7. Транспорт
108
31 января 2019 13:51
Новые знаки установили на улице Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской. Транспорт
177
31 января 2019 13:34
У цементобетонных дорог более длительный межремонтный срок. Транспорт
184
30 января 2019 10:28
Акция протеста пройдет в начале февраля. Транспорт
179
Предпринимательство
21 января 2019 09:10
Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании. Предпринимательство
148
19 января 2019 17:39
Документ, который оформляется аккредитованными органами сертификации для того, чтобы подтвердить соответствие продукции требованиям действующих... Предпринимательство
170
25 декабря 2018 18:57
Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию. Предпринимательство
242
Видео
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
452
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
592
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
530
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
907
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1130
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1324
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1888
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1660
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1940
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2307
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2522
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3773
Мероприятия