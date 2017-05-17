«Озон Фарм» в ОЭЗ «Тольятти» получена лицензия на осуществление фармацевтической деятельности
17 мая 2017 10:58
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Компанией «Озон Фарм» получена лицензия на осуществление фармацевтической детальности на заводе, построенном в особой экономической зоне «Тольятти». Документ выдан Министерством промышленности и торговли России по итогам визита специалистов ведомства на предприятие в ОЭЗ. Таким образом, компании дано разрешение на старт производства лекарственных препаратов. Планируется, что предприятие начнет работать уже в этом году.
В настоящее время завод «Озон Фарм» построен и здесь подходят к концу пусконаладочные работы. Сейчас на предприятии находятся немецкие специалисты, которые проверяют последнее оставшееся оборудование. В частности, осуществляется тестовый прогон всех типоразмеров продукции на вспомогательном сырье. До этого работоспособность техники также проверили представители российских и итальянских заводов-изготовителей и она не вызвала нареканий.
Важная работа, которую также нужно завершить перед тестовым пуском – это утверждение производственного плана. Предполагается, что на завод в ОЭЗ будет перенесена часть номенклатуры, которая сейчас изготавливается на головном предприятии в Жигулевске – на предприятии «ОЗОН». Сегодня объем производства компании превышает 250 млн упаковок в год. Планируется, что на заводе в ОЭЗ будет производиться 40-50 млн упаковок в год, сообщает сайт облправительства.
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