Овощи в Самаре подешевели

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За неделю с 1 по 7 августа в Самарской области подешевели свежие овощи. Об этом сообщает Самарастат. Стоимость белокочанной капусты упала почти на 15%, томатов – на 11%. Кроме того, снизились цены на репчатый лук и картофель – на 4,9% и 7,6% соответственно.В то же время в регионе подорожали макаронные изделия – на 1,46%. Рост цен на молочную продукцию: мягкие и твердые сыры, питьевое молоко и творог – составил от 0,2% до 1,6%.