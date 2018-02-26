Особая экономическая зона «Тольятти» получила награду АО «ОЭЗ» в номинации «Диверсификация года»
26 февраля 2018 16:20
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Мероприятие было посвящено подведению итогов года и обсуждению перспектив развития федерального проекта. Среди положительных тенденций был отмечен возросший интерес государства к ОЭЗ. Награждение руководителей управляющих компаний стало кульминацией встречи, сказано на сайте АО «ОЭЗ». В этом году было принято решение не ранжировать особые экономическое зоны, а оценить отдельные достижения площадок и подчеркнуть лучшее в каждой из них.
Особая экономическая зона «Тольятти» достигла высоких результатов в расширении отраслевой структуры инвестиционных проектов, за что и была награждена в номинации «Диверсификация года». Помимо автокомпонентного производства в структуру ОЭЗ активно входят компании из других промышленных направлений.
«За последние годы в ОЭЗ «Тольятти» расширены и укрупнены отраслевые направления, не связанные с автопромом. Почти половина наших резидентов развивают диверсифицированные проекты. Это создание современных химических и фармацевтических производств, предприятий по изготовлению стройматериалов и упаковки. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие площадки в этом направлении, тем более, что наши новые инвесторы также представляют неавтомобильные проекты» - сказал генеральный директор АО «ОЭЗ «Тольятти» Сергей Федоров.
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