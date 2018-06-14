Организации-резиденты ОЭЗ «Тольятти» могут получить дополнительные налоговые преференции

Сегодня, 14 июня 2018 года, состоялось очередное заседание правительства Самарской области, которое провёл врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области. В ходе заседания было рассмотрено и одобрено 20 вопросов. Резидентам особой экономической зоны «Тольятти» предлагают предусмотреть дополнительные налоговые льготы.На заседании Правительства Самарской области рассмотрены изменения в законы Самарской области «О пониженных ставках налога на прибыль организации, зачисляемого в областной бюджет» и «О транспортном налоге на территории Самарской области». Законопроект разработан по поручению врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П. Нефёдова в целях улучшения инвестиционного климата в регионе. Изменения касаются предоставления налоговых льгот резидентам особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти».Согласно российскому законодательству налоговая ставка налога на прибыль организаций установлена в размере 20%, из них 2% зачисляется в федеральный бюджет, 18% - бюджет субъекта РФ.Ранее для организаций-резидентов ОЭЗ «Тольятти» была установлена пониженная ставка данного налога, однако, проанализировав опыт других ОЭЗ, предлагается ввести пониженную ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет, начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль. Таким образом, для организаций-резидентов ОЭЗ «Тольятти» предложена следующая льготная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет:0% - в течение 5 лет,5% - в период с 6-ого по 10-й год включительно,13,5% - по истечении 10 лет.Также законопроект предусматривает увеличение налоговой льготы по транспортному налогу для резидентов ОЭЗ «Тольятти» с 5 до 10 лет.Планируется, что действие законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.«Наш президентодним из ключевых направлений работы называет повышение инвестиционной привлекательности. Задачу по повышению инвестиционного потенциала области, определению конкурентных преимуществ и основных возможностей для развития поставил и глава региона. Представленный законопроект позволит предоставлять расширенные налоговые льготы резидентам ОЭЗ «Тольятти», что приведёт к запуску новых производств, созданию новых рабочих мест и повышению доходов граждан», - подчеркнул Нефёдов.На заседании одобрены вопросы о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проектов законов Самарской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Самарской области «О ежемесячной доплате к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)», «О внесении изменения в статью 10 Закона Самарской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области», «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области». Они приводятся в соответствие с действующим федеральным законодательством.Кроме того, были заслушаны отчеты о ходе реализации в 2017 году 12 государственных программ Самарской области. В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации госпрограмм, утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 № 498, реализация данных госпрограмм в прошлом году признана эффективной. Выполнение мероприятий этих госпрограмм будет продолжено.Также приняты решения о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам г.о. Жигулёвск, м.р. Елховский, Клявлинский, Шигонский, сообщает пресс-служба облправительства.