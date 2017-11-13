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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Оптовые цены на бензин в Москве побили исторические рекорды

13 ноября 2017 21:15
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Биржевые цены на бензин в России достигли исторического максимума.
Как сообщает РБК, в прошлую пятницу, 10 ноября, биржевая цена бензинов «Регуляр-92» и «Премиум-95» для Москвы обновила исторические максимумы, говорится в обзоре агентства «Аналитика товарных рынков». За неделю цены на бензины выросли на 2,2 и 1,5%, до ​44 539 и ​46 823 руб. за тонну соответственно. Никогда еще товар на российском рынке не стоил так дорого, констатирует агентство. Рост цен на Санкт-Петербургской бирже продолжился в понедельник, 13 ноября. «Регуляр-92» вырос на 0,5%, до 44 746 руб. за тонну, «Премиум-95» на 0,23%, до 46 930 руб за тонну.

Причин для такого роста несколько. Во-первых, на прошлой неделе на Московском НПЗ была внепланово остановлена установка каталитического крекинга, которая входит в «большое технологическое кольцо», рассказали «Аналитике товарных рынков» несколько источников. «По предварительным оценкам, каткрекинг простоит примерно две недели. Из-за этого предприятие может сократить выпуск высокооктанового бензина в текущем месяце на 50–60 тыс. т», — сказал один из них.

По словам собеседников агентства, «Газпром нефть» (владелец Московского НПЗ) планирует перенаправить часть бензина с Омского НПЗ в адрес собственных сбытовых предприятий в Центральной России. Однако учитывая, что на Омском НПЗ продолжается капитальный ремонт, уход этого товара с оптового рынка Сибири ухудшит ситуацию на рынке азиатской части страны, констатирует агентство.

Представитель «Газпром нефти» сказал «Интерфаксу», что остановка каткрекинга была плановой (на вопросы РБК он пока не ответил).

Вторая причина роста цен — снижение запасов и производства бензина, говорится в обзоре агентства. С 1 по 7 ноября в России выпускалось примерно 95,8 тыс. т автобензина в сутки против 103,8 тыс. т в сутки с 25 по 31 октября. ​Товарные остатки автобензина нефт​яных компаний с 30 октября по 6 ноября сократились примерно на 40 тыс. т, до 1,48 млн т.

Наконец, цены могли вырасти из-за резкого роста экспортного паритета (экспортной альтернативы), вызванного удорожанием нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, говорится в обзоре агентства. В минувший четверг экспортный паритет для московского автобензина составил примерно 50 360 руб. за тонну, для трубопроводных партий дизтоплива — 42 110 руб. за тонну, для мазута — 13 690 руб. за тонну. Все указанные нефтепродукты выгоднее экспортировать из России, чем продавать на внутреннем рынке, делают вывод эксперты
«Аналитики товарных рынков».

ФАС связывает рост биржевых цен на бензин на минувшей неделе с «нервозностью рынка» из-за ремонта на Московском НПЗ, рассказал «Интерфаксу» начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин: «Одной из причин стала реакция трейдеров на информацию о приостановке работы на установке каткрекинга Московского НПЗ». С «Газпром нефтью» уже проведена работа по поводу поставок бензинов на внутренний рынок, сказал он. Также проведена «работа» с другими компаниями, в частности с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом. «Рассчитываем, что в результате произойдет максимальная переориентация бензинов на внутренний рынок и увеличение предложения на бирже», — заключил чиновник.

При этом дефицита топлива в стране нет, подчеркнул Махонин. Всплеск цен на бирже также не привел к значительному росту цен в рознице. За прошлую неделю бензин «Аи-92» на московских АЗС в среднем подорожал на 1 коп., до 37,9 руб. за литр, «Аи-95» — на 6 коп., до 41 руб., свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

Если биржевые цены не упадут в ближайшие дни и задержатся на достигнутых уровнях, то появятся предпосылки к росту розничных цен, говорит гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. При текущей цене бензина на бирже маржа независимых сетей АЗС очень низкая, и им придется реагировать на этот рост, объясняет он. В свою очередь, скачок экспортного паритета создает предпосылки для увеличения экспорта бензина из России. Розница может почувствовать произошедший рост оптовых цен уже в течение ближайших двух недель, отметил Турукалов, отказавшись уточнить, на сколько может подорожать бензин для автомобилистов.


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