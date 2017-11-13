Оптовые цены на бензин в Москве побили исторические рекорды
13 ноября 2017 21:15
125
Причин для такого роста несколько. Во-первых, на прошлой неделе на Московском НПЗ была внепланово остановлена установка каталитического крекинга, которая входит в «большое технологическое кольцо», рассказали «Аналитике товарных рынков» несколько источников. «По предварительным оценкам, каткрекинг простоит примерно две недели. Из-за этого предприятие может сократить выпуск высокооктанового бензина в текущем месяце на 50–60 тыс. т», — сказал один из них.
По словам собеседников агентства, «Газпром нефть» (владелец Московского НПЗ) планирует перенаправить часть бензина с Омского НПЗ в адрес собственных сбытовых предприятий в Центральной России. Однако учитывая, что на Омском НПЗ продолжается капитальный ремонт, уход этого товара с оптового рынка Сибири ухудшит ситуацию на рынке азиатской части страны, констатирует агентство.
Представитель «Газпром нефти» сказал «Интерфаксу», что остановка каткрекинга была плановой (на вопросы РБК он пока не ответил).
Вторая причина роста цен — снижение запасов и производства бензина, говорится в обзоре агентства. С 1 по 7 ноября в России выпускалось примерно 95,8 тыс. т автобензина в сутки против 103,8 тыс. т в сутки с 25 по 31 октября. Товарные остатки автобензина нефтяных компаний с 30 октября по 6 ноября сократились примерно на 40 тыс. т, до 1,48 млн т.
Наконец, цены могли вырасти из-за резкого роста экспортного паритета (экспортной альтернативы), вызванного удорожанием нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, говорится в обзоре агентства. В минувший четверг экспортный паритет для московского автобензина составил примерно 50 360 руб. за тонну, для трубопроводных партий дизтоплива — 42 110 руб. за тонну, для мазута — 13 690 руб. за тонну. Все указанные нефтепродукты выгоднее экспортировать из России, чем продавать на внутреннем рынке, делают вывод эксперты
«Аналитики товарных рынков».
ФАС связывает рост биржевых цен на бензин на минувшей неделе с «нервозностью рынка» из-за ремонта на Московском НПЗ, рассказал «Интерфаксу» начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин: «Одной из причин стала реакция трейдеров на информацию о приостановке работы на установке каткрекинга Московского НПЗ». С «Газпром нефтью» уже проведена работа по поводу поставок бензинов на внутренний рынок, сказал он. Также проведена «работа» с другими компаниями, в частности с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом. «Рассчитываем, что в результате произойдет максимальная переориентация бензинов на внутренний рынок и увеличение предложения на бирже», — заключил чиновник.
При этом дефицита топлива в стране нет, подчеркнул Махонин. Всплеск цен на бирже также не привел к значительному росту цен в рознице. За прошлую неделю бензин «Аи-92» на московских АЗС в среднем подорожал на 1 коп., до 37,9 руб. за литр, «Аи-95» — на 6 коп., до 41 руб., свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.
Если биржевые цены не упадут в ближайшие дни и задержатся на достигнутых уровнях, то появятся предпосылки к росту розничных цен, говорит гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. При текущей цене бензина на бирже маржа независимых сетей АЗС очень низкая, и им придется реагировать на этот рост, объясняет он. В свою очередь, скачок экспортного паритета создает предпосылки для увеличения экспорта бензина из России. Розница может почувствовать произошедший рост оптовых цен уже в течение ближайших двух недель, отметил Турукалов, отказавшись уточнить, на сколько может подорожать бензин для автомобилистов.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
13 ноября 2017 21:15
Биржевые цены на бензин в России достигли исторического максимума. Экономика региона
121
13 ноября 2017 16:36
В Измайловском парке и Новой Москве. Общая стоимость проектов — 5 млрд руб. Экономика региона
123
13 ноября 2017 14:39
Это первое предприятие в Самарской области, ориентированное на переработку макулатуры и последующий выпуск бумаги и картона для гофроупаковки. Экономика региона
167
Финансы и Банки
13 ноября 2017 13:21
Награждение прошло в рамках конференции Customer Expo 2017, состоявшейся в Нэшвилле (США). Финансы и Банки
130
10 ноября 2017 13:10
Они приурочены к приближающемуся Новому году. Финансы и Банки
290
9 ноября 2017 12:58
Уже несколько лет в России действует стандарт формирования двухмерных кодов. Финансы и Банки
190
Строительство
8 ноября 2017 12:51
Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров. Строительство
362
30 октября 2017 13:53
Большинство горожан высказались против строительства. Строительство
484
30 октября 2017 12:21
Эти суммы не являются финальными и в конечном итоге могут быть скорректированы. Строительство
1721
Новости
|
Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
|
08.11.2017
Искусственный кварцевый камень состоит из природного кварца, соединенного...
|
Промышленные сатураторы являются обязательными компонентами линий разлива...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
923
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
898
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1943
Бизнес
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
40
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
94
2 ноября 2017 17:31
Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
75
Новости компаний
13 ноября 2017 13:38
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
157
13 ноября 2017 11:56
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
154
9 ноября 2017 20:57
В сложные времена люди сталкиваются с массой проблем. Когда возникают финансовые сложности, не все оказываются к ним готовыми. Если человек останется без... Новости компаний
74
3 ноября 2017 12:10
Впервые такое происходит в судебной практике Самарского региона. Новости компаний
248
IT и Коммуникации
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
66
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
126
9 октября 2017 16:57Премиум танки в World of Tanks: особенности, способы получения и преимущества
В игре World of Tanks премиум танки считаются важным элементом. Использовать их могут как опытные игроки, так и новички. Что собой представляет данная техника? IT и Коммуникации
834
Транспорт
13 ноября 2017 13:48
Номера выдают с кодом «763». Транспорт
604
13 ноября 2017 11:59
При достаточном объеме финансирования, станция "Алабинская" будет сдана в 2018 году. Транспорт
207
13 ноября 2017 10:13
Министерство транспорта и автомобильных дорог региона готовит предложения по данному вопросу. Транспорт
223
10 ноября 2017 13:00
Эксперты говорят о неразберихе и резком снижении безопасности на дорогах. Транспорт
212
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4184
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1563
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8429
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2319
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9123
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2718
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1310
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1653
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1546
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1295
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2924
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2745
Мероприятия