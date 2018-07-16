Одобрена заявка Самарской области на создание в Чапаевске территории опережающего развития

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Режим ТОР предполагает установление льготного механизма осуществления экономической деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, что позволит обеспечить условия для открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест. За 10 лет действия ТОР в Чапаевске планируется создать дополнительно более 1200 новых рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджеты города и области.В настоящий момент министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области с ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНС» подписано соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта «Строительство предприятия по производству современных строительных материалов» в случае создания ТОР на территории Чапаевска, передает пресс-служба облправительства.