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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Одобрена заявка Самарской области на создание в Чапаевске территории опережающего развития

16 июля 2018 18:56
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За 10 лет действия ТОР в Чапаевске планируется создать дополнительно более 1200 новых рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджеты города и области.
В пятницу, 13 июля, Межведомственная комиссия по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях моногородов одобрила заявку Самарской области на создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Чапаевске.

Режим ТОР предполагает установление льготного механизма осуществления экономической деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, что позволит обеспечить условия для открытия новых предприятий и создания новых рабочих мест. За 10 лет действия ТОР в Чапаевске планируется создать дополнительно более 1200 новых рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджеты города и области.

В настоящий момент министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области с ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНС» подписано соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта «Строительство предприятия по производству современных строительных материалов» в случае создания ТОР на территории Чапаевска, передает пресс-служба облправительства. 
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