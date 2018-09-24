Объем регионального бюджета увеличился на 876 млн рублей

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Областной бюджет пополнился на 768,6 млн руб. за счет дополнительных доходов, а также за счет безвозмездных поступлений на сумму 107,6 млн рублей.Более 500 млн руб. из общей суммы средств направят на обеспечение бесперебойной работы газо- и водоснабжения и подготовку комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду. 182,8 млн руб. пойдут на увеличение зарплат работников здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы.162,4 млн руб. получит АПК региона, а 155,7 млн руб. пойдет на капремонт учреждений здравоохранения, образования, в том числе по поручению Губернатора Дмитрия Азарова на ремонт пришкольного интерната с. Исаклы.95 млн руб. направят на строительство жилого корпуса Потаповского пансионата для инвалидов, 73 млн руб. — на проектирование детского сада в Тольятти.Также сегодня Губернская дума утвердила изменения в структуре областного Правительства. Реорганизации подверглись два ведомства. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли переименовано в министерство экономического развития и инвестиций, а министерство промышленности и технологий в министерство промышленности и торговли. Реорганизация проведена в целях выстраивания федерально-ориентированной системы распределения полномочий в сфере промышленности и торговли.Кроме того, сокращается количество вице-губернаторов и заместителей председателя областного Правительства.«У нас восемь заместителей председателя Правительства, практически каждый министр – зампред. Совершенно непонятно зачем нужна такая структура. Предполагается сохранение трех освобожденных заместителей председателя по трем направлениям – социальная политика, экономика, инфраструктура. Мы многое говорим о привлечении инвестиций, но большие сложности у нас возникают на уровне межведомственного взаимодействия. Решением этого вопроса и займется вице-премьер по инфраструктуре», — рассказал Дмитрий Азаров. Глава региона также отметил, что из структуры Правительства выводится должность вице-губернтора. Исключением будет первый вице-губернатор, который возглавит Правительство.