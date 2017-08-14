ОЭЗ «Тольятти» вошла в июльский рейтинг Фонда «Петербургская политика»

90

Фонд «Петербургская политика» опубликовал ежемесячныйрейтинг (https://fpp.spb.ru/fpp-rating-2017-07), посвященный социально-политической устойчивости российских регионов.В июльском мониторингев числе событий, положительно влияющих на экономику Самарской области, отмечена работа и особой экономической зоны «Тольятти». Аналитики Фонда обратили вниманиена начало строительства в ОЭЗ нового завода ООО «ПМ-Композит», а также попадание площадки в рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ Аналитического центра «Эксперт».Напомним, что строительство завода «ПМ – Композит» началось в июле 2017 года (http://oeztlt.ru/ru/news/736/). Сейчас строители ведут земельные и бетонные работы на площадке. Компания реализует в ОЭЗ «Тольятти» проект по созданию полимербетонного и прессового производства продукции из композиционных материалов.Также в июле Аналитический центр «Эксперт» опубликовал свой рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ (http://oeztlt.ru/ru/news/737/), в котором особая экономическая зона «Тольятти» была отмечена в числе привлекательных инвестиционных площадок России.Самарскую ОЭЗ выделили среди 76 российских проектов, среди которых было только 6 экономических зон.Отметим, что ОЭЗ «Тольятти» не в первый раз становится участником ежемесячного мониторинга, публикуемого Фондом «Петербургская политика». В 2016 году его эксперты трижды включали мероприятия ОЭЗ в число событий, положительно влияющих на экономику региона.