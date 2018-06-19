Новый беспилотный российский танк, разработка которого ведется на базе боевой платформы Т-14 «Армата», получил название «Тачанка Б»
19 июня 2018 20:50
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Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России.
«Тачанка Б» — разработка аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе изделия Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения», — приводит агентство выдержку из доклада.
В мае 2017 года стало известно, что танк Т-14 «Армата» поступит в войска после 2020 года. Об этом сообщала газета «Известия» со ссылкой на источник в главном командовании Сухопутных войск. По его словам, 1-й гвардейский танковый полк Таманской дивизии станет первой частью, которая получит новые боевые машины.
Танк «Армата» разработали на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, впервые его публично показали в апреле 2015 года. Основным преимуществом танка является необитаемая башня со 125-миллиметровой пушкой и пулеметами «Корд» и ПКТМ. Длина танка — 10,8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,3 м, боевая масса — 48 т. Экипаж — три человека.
Фото: РБК
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