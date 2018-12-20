Новые реалии рынка сэндвич-панелей

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Состояние рынка сэндвич-панелей, проблемы и перспективы отрасли строительных материалов по оценке одного из крупнейших производителей сэндвич-панелей в России - АО «Теплант» (г. Самара).Рынок строительной металлопродукции (сэндвич-панели и металлоконструкции) – единственный сегмент строительных материалов, где по итогам 2017 года, не наблюдалось отрицательной динамики потребления. На этот факт указываетв своем интервью, опубликованном на сайте компании. Так, по предварительным данным 2018 года, производство кирпича сократится на 5-6% по отношению к прошлому году. Объем производства и потребления сэндвич-панелей, согласно базовому прогнозу агентства «ИнфоЛайн», в 2018-2020 годах сохранится на уровне 2017 года и составит 36-38 млн. кв. м.Лидерами по объему потребления сэндвич-панелей остаются Центральный федеральный округ (ЦФО), Северо-Западный федеральный округ и Приволжский федеральный округ (ПФО). На долю этих регионов приходится около 69% от общего объема потребления. Олег Корчагин, отметил, что ПФО и ЦФО также занимают основную долю в общем объеме продаж АО «Теплант».Топ-менеджер затронул тему экспорта сэндвич-панелей. Теплант имеет дилеров на территории Казахстана, Беларуси. Предприятие осуществляло поставки панелей в Узбекистан и даже Венесуэлу.Аналитики считают, что в 2018 году объем экспорта российских сэндвич-панелей вырастет и достигнет отметки - 2,7 млн кв. м.Олег Корчагин отметил главные тенденции рынка сэндвич-панелей: снижение средней цены на панели, профицит производственных мощностей, консолидация рынка - и рассказал о предварительных итогах работы АО «Теплант» за 2018 год:Теплант продолжает инвестировать в развитие производственных мощностей. В 2018-м мы увеличили объем выпуска минеральной ваты, запустив вторую линию МВП, запланировали ряд крупных проектов по модернизации производства на будущий год.В 2018 году портфель заказов Тепланта пополнился такими знаковыми проектами, как «Остров мечты» - крупнейший крытый парк развлечений в Европе, аналог Диснейленда в Москве, Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки углеводородного сырья (ПАО «СИБУР Холдинг»).– ведущий производитель сэндвич-панелей в России.Предприятие было создано в 1994 году на базе завода по производству минераловатных изделий (основанного в 1957 г.). В 2012 году компания была переименована из ОАО «Термостепс-МТЛ» в ОАО «Теплант». 8 сентября 2015 года ОАО «Теплант» переименовано в АО «Теплант».Теплант имеет две производственные площадки в Самаре и одну в Ивановской области (г. Тейково)Дилерская сеть компании насчитывает более 40-ка компаний в 33 городах России, Казахстана и Беларуси.Учредитель - Tabellion Ltd.(дочерняя компания Baring Vostok PE Fund IV)Фото: Олег Корчагин, коммерческий директор АО «Теплант» (автор фото Георгий Субботин).