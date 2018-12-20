Новые реалии рынка сэндвич-панелей
20 декабря 2018 10:12
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Рынок строительной металлопродукции (сэндвич-панели и металлоконструкции) – единственный сегмент строительных материалов, где по итогам 2017 года, не наблюдалось отрицательной динамики потребления. На этот факт указывает коммерческий директор АО «Теплант» Олег Корчагин в своем интервью, опубликованном на сайте компании. Так, по предварительным данным 2018 года, производство кирпича сократится на 5-6% по отношению к прошлому году. Объем производства и потребления сэндвич-панелей, согласно базовому прогнозу агентства «ИнфоЛайн», в 2018-2020 годах сохранится на уровне 2017 года и составит 36-38 млн. кв. м.
Лидерами по объему потребления сэндвич-панелей остаются Центральный федеральный округ (ЦФО), Северо-Западный федеральный округ и Приволжский федеральный округ (ПФО). На долю этих регионов приходится около 69% от общего объема потребления. Олег Корчагин, отметил, что ПФО и ЦФО также занимают основную долю в общем объеме продаж АО «Теплант».
Топ-менеджер затронул тему экспорта сэндвич-панелей. Теплант имеет дилеров на территории Казахстана, Беларуси. Предприятие осуществляло поставки панелей в Узбекистан и даже Венесуэлу.
- Уже четвертый год спрос на панели в Казахстане неуклонно растет. На данный момент по этой территории мы фиксируем прирост объема продаж около 30%, по сравнению с итогами прошлого года.
Аналитики считают, что в 2018 году объем экспорта российских сэндвич-панелей вырастет и достигнет отметки - 2,7 млн кв. м.
Олег Корчагин отметил главные тенденции рынка сэндвич-панелей: снижение средней цены на панели, профицит производственных мощностей, консолидация рынка - и рассказал о предварительных итогах работы АО «Теплант» за 2018 год:
- Снижение маржинальности отрицательно влияет на развитие рынка. К сожалению, цена сегодня – ведущий фактор в выборе продукта, но «не стоит прогибаться под изменчивый мир». Мы по-прежнему высоко держим планку по качеству и сервису, как привыкли от нас ожидать наши постоянные клиенты.
Теплант продолжает инвестировать в развитие производственных мощностей. В 2018-м мы увеличили объем выпуска минеральной ваты, запустив вторую линию МВП, запланировали ряд крупных проектов по модернизации производства на будущий год.
В 2018 году портфель заказов Тепланта пополнился такими знаковыми проектами, как «Остров мечты» - крупнейший крытый парк развлечений в Европе, аналог Диснейленда в Москве, Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки углеводородного сырья (ПАО «СИБУР Холдинг»).
Справка НИАСам:
Акционерное общество (АО) «Теплант» – ведущий производитель сэндвич-панелей в России.
Предприятие было создано в 1994 году на базе завода по производству минераловатных изделий (основанного в 1957 г.). В 2012 году компания была переименована из ОАО «Термостепс-МТЛ» в ОАО «Теплант». 8 сентября 2015 года ОАО «Теплант» переименовано в АО «Теплант».
Теплант имеет две производственные площадки в Самаре и одну в Ивановской области (г. Тейково)
Дилерская сеть компании насчитывает более 40-ка компаний в 33 городах России, Казахстана и Беларуси.
Учредитель - Tabellion Ltd.(дочерняя компания Baring Vostok PE Fund IV)
Генеральный директор – Валерий Владимирович Ратанов.
Фото: Олег Корчагин, коммерческий директор АО «Теплант» (автор фото Георгий Субботин).
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