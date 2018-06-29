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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

"Новокуйбышевский завод масел и присадок ‏отмечает своё 20-летие

29 июня 2018 20:41
146
Сегодня 20-летие отмечает "Новокуйбышевский завод масел и присадок". Врио министра Николай Брусникин поздравил сотрудников предприятия и вручил заслуженным работникам благодарственные письма главы региона Дмитрия Азарова, сообщает пресс-служба минпрома Самарской области.
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