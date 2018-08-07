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Новая силовая установка позволяет не тратить каждый раз месяц на загрузку нового топлива

7 августа 2018 22:19
134
Новая силовая установка позволяет не тратить каждый раз месяц на загрузку нового топлива.
В "Опытном конструкторском бюро машиностроения имени И.И. Африкантова" создали ядерный реактор для подводных лодок, который может работать без перезарядки весь срок службы субмарины, передает life.ru. Это, как сообщает РИА "Новости", следует из отчёта акционерного общества за прошлый год.

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что появление такого "вечного" реактора имеет огромное значение для флота. Перезарядка "сердца" атомной подлодки обычно занимает больше месяца. В это время она не действует как боевая единица.

— С таким же реактором коэффициент использования подводной лодки повышается в разы, — сказал адмирал.

АО "ОКБМ Африкантов", которое находится в Нижнем Новгороде, — это главный разработчик активных зон реакторов для кораблей Военно-морского флота России. Оно входит в машиностроительный дивизион "Росатома". 
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Комментарии



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