Новая силовая установка позволяет не тратить каждый раз месяц на загрузку нового топлива.

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Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что появление такого "вечного" реактора имеет огромное значение для флота. Перезарядка "сердца" атомной подлодки обычно занимает больше месяца. В это время она не действует как боевая единица.— С таким же реактором коэффициент использования подводной лодки повышается в разы, — сказал адмирал.АО "ОКБМ Африкантов", которое находится в Нижнем Новгороде, — это главный разработчик активных зон реакторов для кораблей Военно-морского флота России. Оно входит в машиностроительный дивизион "Росатома".