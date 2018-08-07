Новая силовая установка позволяет не тратить каждый раз месяц на загрузку нового топлива
7 августа 2018 22:19
134
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что появление такого "вечного" реактора имеет огромное значение для флота. Перезарядка "сердца" атомной подлодки обычно занимает больше месяца. В это время она не действует как боевая единица.
— С таким же реактором коэффициент использования подводной лодки повышается в разы, — сказал адмирал.
АО "ОКБМ Африкантов", которое находится в Нижнем Новгороде, — это главный разработчик активных зон реакторов для кораблей Военно-морского флота России. Оно входит в машиностроительный дивизион "Росатома".
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
7 августа 2018 22:19
Новая силовая установка позволяет не тратить каждый раз месяц на загрузку нового топлива. Экономика региона
133
7 августа 2018 21:03
По словам главы региона, перед губернией стоит задача-максимум — сделать качественный экономический рывок, вернуться в число регионов-лидеров. И именно... Экономика региона
194
7 августа 2018 13:05
Ее тема «Экономический прорыв. Цифровая экономика». Экономика региона
207
Финансы и Банки
7 августа 2018 17:22
Татарстанский банк потребовал обанкротить «Самарский подшипниковый завод-9». Финансы и Банки
167
7 августа 2018 14:16
Сбербанк Бизнес Онлайн — интернет-банк для юридических лиц, сочетающий в себе широкий банковский функционал и инновационные решения. Финансы и Банки
181
7 августа 2018 12:48
Банк «Солидарность», подавший иск о банкротстве, подписал со Швидаком (на фото) мировое соглашение. Финансы и Банки
168
Строительство
7 августа 2018 11:28
Такие меры приняты в соответствии с федеральным законом. Строительство
215
6 августа 2018 13:25
Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Строительство
294
3 августа 2018 12:17
Наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе. Строительство
190
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
507
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1732
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1674
Бизнес
2 августа 2018 23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
339
2 августа 2018 15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
233
2 августа 2018 14:22
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой. Бизнес
347
Новости компаний
7 августа 2018 23:29
Весной 2016 года "Роснефть" уже становилась самой дорогой компанией РФ, обойдя по капитализации "Газпром". Новости компаний
51
7 августа 2018 18:00
Одна из важнейших задач завода - повышение энергоэффективности Новости компаний
115
7 августа 2018 13:13
Новинки представят в рамках Московского международного автосалона. Новости компаний
196
6 августа 2018 11:43
Причина закрытия производства этой модели — падение спроса на неё. Новости компаний
182
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
389
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
308
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
322
Транспорт
7 августа 2018 14:50
Грузооборот за январь-июль 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3%. Транспорт
132
7 августа 2018 12:28
Согласно новому законопроекту, если водитель совершил подобное нарушение впервые, ему в худшем случае должен грозить штраф. Транспорт
161
6 августа 2018 20:09
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
44
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
248
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
248
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
701
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
626
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1150
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
917
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
965
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1562
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1544
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3233
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2320
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3460
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
756
Мероприятия