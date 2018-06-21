«Ничего они не теряют», - Путин поправил вице-премьера Козака после его слов после слов о миллиардных потерях нефтяников

95

«Сегодня от торговли горюче-смазочными материалами на внутреннем рынке, при продаже по той цене, к которой мы стремились, 40 руб. за литр, каждый день нефтяники теряют 1 млрд руб. недополученной выгоды», — заявил Козак.На это президент России Владимир Путин указал, что называть эту сумму потерями некорректно. «Ничего не теряют, это недополученный доход просто», — отметил Путин.Козак согласился с поправкой президента, отметив, что в данной экономической ситуации «требовать от бизнеса альтруизма тоже довольно тяжело».В конце мая в России резко выросли цены на бензин, превысив уровни в 41, 42 и 43 руб. за литр. Правительство снизило акцизы на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.В начале июня Минфин также предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен на топливо.По словам Козака, компании сейчас эту договоренность соблюдают, поэтому пока принуждать их к исполнению этого обязательства при помощи дополнительных мер законодательного характера нужды нет.​По данным Росстата, средняя потребительская цена на автомобильный бензин на 9 июня составила 43,48 руб. за литр, на дизтопливо — 44,44 руб​.