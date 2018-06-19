Настройка НДС: как смягчить последствия повышения налога
19 июня 2018 15:50
47
Автор Михаил Орлов партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ.
Повышение НДС само по себе не станет ударом по экономике. Однако плохо, что одновременно с ним не принимаются необходимые для бизнеса решения — такие, например, как снижение страховых взносов
Налог на добавленную стоимость — самый сложный в отечественной налоговой системе, доставляющий массу неприятностей организациям и индивидуальным предпринимателям. Однако плательщики, жалуясь на несовершенство этого налога, крайне редко сетуют на величину налоговой ставки. Недостатки видят прежде всего в порядке исчисления и уплаты НДС, а также в нестабильности правил, по которым он устанавливается и взимается.
Попытка решения
Когда в далеком 2002 году Минфин и Минэкономразвития готовили программу налоговых реформ на 2003–2005 годы, они предложили ряд мер по модификации НДС, которые позволили бы повысить деловую активность бизнеса. Речь шла об отмене налогообложения авансовых платежей, отказе от кассового метода при определении права на налоговый вычет, реформировании системы возмещения налога экспортерам и т.п. В том числе было предложено снизить ставку налога с тогдашних 20 до 18%.
Правда, авторы этой программы признавались, что само по себе снижение ставки вряд ли станет серьезным стимулом для инвестиций в несырьевых отраслях экономики, учитывая небольшой выигрыш на уровне конкретного предприятия. Поэтому приоритетными задачами считались нормализация процесса возмещения налога и упрощение принятия к вычету «входящего» НДС.
Но в итоге правительство решило иначе. Вместо серьезной настройки НДС в 2003 году была сокращена ставка с 20 до 18%. Честно говоря, я не заметил, чтобы эта мера стала стимулом сколь-либо серьезных изменений к лучшему в экономике страны. И при пониженной ставке НДС по-прежнему пугал налогоплательщиков.
Меньшее из зол
Этот давний эпизод приходит на память только потому, что сегодня обсуждается прямо противоположное предложение — увеличение ставки налога с 18 до 20%. И как тогда можно было твердо заявлять, что снижение ставки не станет стимулом к существенному экономическому росту, так и сейчас можно утверждать, что возврат к 20-процентной ставке не приведет к сколь-либо ощутимым негативным последствиям для бизнеса, населения и в целом для экономики страны.
Наверное, надо быть очень наивным человеком, чтобы полагать, что многочисленные государственные расходы, о которых мы знаем даже из выпусков новостей, могут обойтись без повышения налоговой нагрузки. Вопрос только в том, как лучше настроить налоговую систему, чтобы дополнительная аккумуляция налоговых доходов не обернулась бы большими проблемами для страны и общества. Начиная с прошлого года в медийном пространстве появлялись пугающие бизнес и общество предложения: введение прогрессивной ставки НДФЛ, отмена всех налоговых льгот, введение налога с продаж и т.п. На этом фоне итоговое решение о повышении ставки НДС выглядит по крайней мере не таким разрушительным, как иные предложения.
Но чем это может обернуться для страны? О бюджетных последствиях заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства: федеральный бюджет получит дополнительно 600 млрд руб. А каким будет эффект для экономики в целом?
+1,6% к ценам
Повышение ставки НДС очевидно приведет к тому, что налогоплательщики будут больше платить в бюджет. В первую очередь «обогатят» казну те, у кого высокая добавленная стоимость — значительный фонд оплаты труда, амортизационные отчисления, проценты по кредитам и прибыль. Бесполезно пытаться составить полный список таких отраслей. На отдельных этапах экономического цикла это могут быть самые разные отрасли и предприятия. Другое дело, что не все создатели высокой добавленной стоимости платят НДС. Например, банки плательщиками этого налога не являются, и, хотя добавленная стоимость у них высока, они не сильно пострадают от повышения ставки.
Но какова бы ни была сумма НДС, уплачиваемого плательщиком, финансирование этих затрат берет на себя конечный покупатель, если, конечно, спрос это позволяет. И вот тут-то и надо искать риски для экономики и способы компенсации потерь конечных покупателей. Это прежде всего физические лица, приобретающие товары (работы, услуги) для собственного потребления; малые предприятия, использующие специальные налоговые режимы, не предполагающие уплату НДС. Это некоммерческий сектор, не реализующий никаких услуг либо реализующий услуги, освобожденные от НДС. Это, наконец, не платящие НДС финансовые институты. Для всех этих конечных потребителей повышение налога обернется повышением затрат на потребление. Но даже линейный расчет такого повышения показывает, что при увеличении ставки на 2% стоимость потребляемых товаров (работ, услуг) в целом по России увеличится не более чем на 1,7%. Сравним это повышение с динамкой роста цен и тарифов, например на коммунальные услуги, и признаемся, что оно не станет серьезным фактором разгона инфляции.
Настоящие проблемы
Вместе с тем очень не хочется, чтобы тонкая настройка налоговой системы ограничилась только повышением ставки НДС и замораживанием сегодняшней ставки страховых взносов на уровне 30%. Как я уже отмечал, проблема НДС — не в ставке, а в порядке исчисления и уплаты налога. Так давайте сейчас одновременно с повышением ставки решим эти проблемы. В числе необходимых мер я бы предложил исключение из состава объектов налогообложения строительно-монтажных работ для собственного потребления; исключение из налоговой базы авансовых платежей, получаемых от покупателей; упрощение подтверждения ставки 0% за счет сокращения перечня документов, подтверждающих эту ставку; разрешение подтверждения факта экспорта товаров в электронном виде, решение проблемы налогообложения трансграничных сделок по продаже работ и услуг внутри ЕврАзЭС и ряд других шагов.
Ну и, наконец, надо вернуться к пересмотру ставки страховых взносов, не просто заморозив ее на уровне 30%, но существенно снизив. Действующая ставка не создает условий для вывода черных и серых зарплат в малом и среднем бизнесе в легальную сферу и не способствует переводу (сохранению) в России бизнеса, предполагающего высокий уровень фонда оплаты труда. Даже при сохранении ставки подоходного налога в 13% наш уровень налогообложения зарплатного фонда существенно выше, чем у наших партнеров по ЕврАзЭС.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
19 июня 2018 15:50
Повышение НДС само по себе не станет ударом по экономике, однако плохо, что одновременно с ним не принимаются необходимые для бизнеса решения, такие, например, как... Экономика региона
46
18 июня 2018 23:03
По данным Росстата, за первую полную неделю июня розничные цены на бензин в России увеличились в среднем лишь на 0,1%. За предыдущую неделю они подскочили сразу на... Экономика региона
360
18 июня 2018 09:49
Такое решение принял арбитражный суд. Экономика региона
121
Финансы и Банки
18 июня 2018 19:19
Основная причина — пересмотр инвесторами доходностей, под которые они готовы покупать российский долг, из-за приостановки снижения ключевой ставки ЦБ. Финансы и Банки
258
18 июня 2018 10:17
Ставка по вкладу составляет 6 % для сумм от 50 тыс. рублей на срок 6 месяцев. Финансы и Банки
233
15 июня 2018 10:10
Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4%. Финансы и Банки
21
Строительство
18 июня 2018 12:49
СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в мае 2018 года. Строительство
293
14 июня 2018 10:22
Администрация города решила не демонтировать трамвайные рельсы на Хлебной площади. Строительство
37
9 июня 2018 12:41
Он появится на месте снесённого на улице Молодогвардейской. Строительство
7
Новости
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
|
03.04.2018
Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
327
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1545
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1472
Бизнес
12 мая 2018 13:20
Старт продаж тестовых партий приурочен к ЧМ-2018. Бизнес
453
23 апреля 2018 17:11Грили для кур и жарочные поверхности – универсальные решения для малого бизнеса
Жареное мясо – самое популярное блюдо в сфере общепита. Бизнес
156
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
433
Новости компаний
19 июня 2018 13:00
Это граждане-потребители электрической энергии ООО «УК «Центр». Новости компаний
199
18 июня 2018 10:44
Особое внимание было уделено проверке выполнения регламентов обмена информацией. Новости компаний
97
15 июня 2018 11:17
Филипп Ференбах возглавил самарскую шоколадную фабрику. Новости компаний
26
14 июня 2018 10:58
Переговоры стартуют 14 июня. Новости компаний
13
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
200
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
123
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
133
Транспорт
19 июня 2018 11:15
Также в текущем году будут завершены работы на въезде в Новокуйбышевск и Чапаевск. Транспорт
151
19 июня 2018 09:30
Ограничения не коснутся стоянок у ТЦ. Транспорт
134
18 июня 2018 15:47
Транспорт
280
18 июня 2018 13:28
Рейсы начнутся с 22 июня. Транспорт
275
Видео
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
168
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
33
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
18
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
17
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
552
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1109
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
17
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
433
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
710
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
885
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
610
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1978
Мероприятия