Наследие ЧМ-2018 повысит туристический потенциал нашей области при его эффективном использовании
20 апреля 2017 14:30
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Цель проведения конференции - формирование рабочих контактов и сотрудничества между представителями региональных министерств и ведомств, осуществляющих подготовку к проведению игр чемпионата в Самарской области, представителями
профессиональных, бизнес сообществ и общественных организаций, заинтересованных в развитии инфраструктуры объектов ЧМ-2018 на территории региона.
Руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев подчеркнул, что географическое расположение региона позволяет развивать целый ряд направлений: от горно-лыжного зимнего туризма, до пляжного туризма с отдыхом на берегах реки Волги.
Самарская Лука – это, безусловно, природный кладезь во всех отношениях, в том числе в туристическом. Сегодня набирает силу и мощь новое направление - событийный туризм, привлекающий самых взыскательных любителей путешествий. Наследие ЧМ-2018 повысит туристический потенциал нашей области при его эффективном использовании.
Дорожная инфраструктура Самары сейчас претерпевает качественные изменения и впоследствии станет более комфортной для развития автомобильного туризма. Реконструкция Московского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Дальней, и др., автоматизированная система дорожного движения, реконструкция автомобильных дорог с большей пропускной способностью, и, соответственно, меньшим временем нахождения в пути, - все это вклад в создание дружелюбной городской среды.
Самара становится более привлекательным городом, с ухоженными пешеходными туристическими маршрутами. Развитие гостиничного комплекса создаст новые рабочие места. Транспортная инфраструктура, задающая темп и ритм жизни современного города, уже сейчас претерпевает обновление. Уже сегодня аэропорт Курумоч расширил возможности для любителей путешествовать, обогатив свой круг предложений новыми маршрутами и появлением партнеров – иностранных авиакомпаний. Даже избалованные комфортом европейские путешественники останутся довольны сервисом нашего аэропорта. Что, впрочем, относится и к железнодорожным путям сообщения, современному речному вокзалу в стиле хай-тек, который будет построен в ближайшее время, автобусным и автомаршрутам губернии.
Эти и многие другие факторы развития будут способны принести губернии не только новые инвестиции, но и повысить сбор налогов в казну. По предварительной оценке налоговые отчисления должны увеличиться более чем на 2 млрд. рублей.
Наследие ЧМ-2018 должно обогатить инфраструктуру Самары новыми современными объектами и, соответственно, сделать жизнь горожан более насыщенной спортивными и культурными событиями.
Стадион «Самара–Арена» станет центром спортивной жизни и не только. Появится целый район, поскольку рядом со стадионом будет построен наукоград «Гагарин-центр», призванный стать центром притяжения лучших умов научного потенциала Самарского региона.
Предполагается, что в «Гагарин-центре» будут жить и работать свыше десяти тысяч человек – ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов, научных сотрудников не только из Самары, но и других городов и регионов и даже из-за рубежа.
Иными словами, проведение ЧМ-2018 должно дать нашему региону мощный толчок для развития не только в спорте, но во всех сферах. В том числе, качественно улучшить имидж Самарской области.
Вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018, развития событийного пространства территории, перспективы развития спорта обсуждались на круглых столах с участием представителей профильных министерств и ведомств Правительства Самарской области, научного и бизнес-сообщества в течение всего дня работы конференции, сообщает пресс-служба облправительства.
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