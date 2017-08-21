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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Началась сдача в эксплуатацию сетей связи второго этапа в ОЭЗ "Тольятти"

21 августа 2017 11:42
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Началась сдача в эксплуатацию сетей связи второго этапа в ОЭЗ
Разрешение на эксплуатацию сетей связи планируют получить до конца этого года.

В особой экономической зоне «Тольятти» продолжается работа по сдаче в эксплуатацию объектов инфраструктуры второго этапа. На днях состоялось заседание рабочей комиссии управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» и подрядной организации по приемке оптоволоконных сетей связи, проложенных на территории второй очереди. Это предварительная процедура оценки построенного объекта инфраструктуры до передачи документов в Государственную инспекцию строительного надзора Самарской области и Министерство строительства региона, которые выдадут окончательное разрешение на эксплуатацию.

«Строительство сетей связи на территории второго этапа завершено весной этого года. После чего мы приступили к пусконаладочным работам. Во время тестирования оборудования мы проверяем работоспособность всей системы, чтобы устранить имеющиеся недочеты до ее запуска, - отметил технический директор - главный инженер АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Скрябин. – Разрешение на эксплуатацию сетей связи мы планируем получить до конца этого года».

Напомним, что строительство оптоволоконных сетей связи выполнила компания ООО «СК Евроальянс». Ею проложено порядка 157 км кабелей, которые способны обеспечить скорость передачи данных по территории ОЭЗ до 10 Гбит/сек. В составе сетей связи будут функционировать две системы. Они позволят не только обеспечить резидентов ОЭЗ телекоммуникационными услугами, но и создадут условия контроля работы всей инженерной инфраструктуры. Сети связи в ОЭЗ «Тольятти» проложены по надземным кабельным эстакадам. Они присоединяют инфраструктуру второго этапа к первому, где расположены все пункты передачи информации операторов связи и система диспетчерского управления инженерной инфраструктурой.
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