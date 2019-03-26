Набиуллина назвала слабое место российской экономики

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"Было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается: отсутствие внутренних источников длинных денег", — заявила глава регулятора на расширенном заседании коллегии Минфина.При этом, по словам Набиуллиной, российским властям удалось добиться снижения зависимости курса рубля от цены на энергоносители, однако сейчас на колебания валютного курса оказывает влияние поведение иностранных инвесторов, что может нести в себе дополнительные трудности. Как отметила глава ЦБ, их поведение часто зависит от геополитических факторов.Набиуллина подчеркнула, что эту проблему может решить формирование собственной инвесторской базы и наличие мощных институциональных инвесторов, что сделает финансовые рынки страны более устойчивыми.По ее словам, этому может способствовать концепция индивидуального пенсионного капитала, за счет которого можно повысить уровень пенсий и дать стране источники долгосрочных инвестиций.По задумке Минфина и Центробанка, которые совместно разработали концепцию, накопления россиян станут их собственностью. Они будут храниться в негосударственных пенсионных фондах, которые смогут пополнять как работодатели, так и сами граждане.Предполагается, что получающие высокую зарплату сотрудники будут вступать в систему автоматически с возможностью отказа, а граждане с низкими доходами должны будут написать заявление. При желании россияне смогут отчислять шесть процентов зарплаты с возможностью изменить ставку взносов.Министр финансов Антон Силуанов анонсировал запуск механизма ИПК уже в следующем году.