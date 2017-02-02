На территории второй очереди ОЭЗ «Тольятти» сдан в эксплуатацию еще один объект

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Хозяйственно-бытовая канализация не первый инфраструктурный объект второй очереди, на который получено разрешение на эксплуатацию.Ранее оно было выдано на хозяйственно-питьевой водопровод. Кроме того, работа по подготовке документов в ГИСН ведется еще по двум объектам: техническому водопроводу и системе газоснабжения, сообщает пресс-служба Правительства Самарской области