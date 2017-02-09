На строительство детских садов в Самаре выделят 690 миллионов
9 февраля 2017 12:18
65
На строительство детского сада в жилом районе «Волгарь» будет выделено 17,5 млн рублей, 37,5 млн выделят на строительство детсада в «Кошелев-проекте».
Суммы, заложенные в городском бюджете на строительство детских садов, составляют 20% от необходимого объема средств, при этом 70% поступят из федерального бюджета, 10% – из областного. Субсидии из федерального бюджета составят 690 миллионов рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Самаре появится детский технопарк. Для ребят уже разработаны программы по робототехнике, нейротехнологиям, нанотехнологиям, IT, работе с большими базами данных.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
9 февраля 2017 12:18
Средства поступят из федерального бюджета. Экономика региона
64
8 февраля 2017 12:58
В прошедшем году в регионе было проведено более 6 тысяч отключений за неоплату энергоресурсов. Экономика региона
224
8 февраля 2017 11:35
ЦБ зарегистрировал соответствующий отчет. Экономика региона
154
Финансы и Банки
9 февраля 2017 13:41
Услуга позволяет обмениваться документами в электронном виде в режиме online. Финансы и Банки
45
8 февраля 2017 15:44
Новый гаджет позволяет быстро решить вопрос с обновлением парка кассовой техники. Финансы и Банки
139
7 февраля 2017 19:33
Количество участников самой масштабной в России программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» достигло 25 миллионов человек. Юбилейным участником стала... Финансы и Банки
169
Строительство
7 февраля 2017 13:00
Подключены все коммуникации, завершен чистовой ремонт. Строительство
228
7 февраля 2017 10:29
Об этом сообщает СОФЖИ. Строительство
216
6 февраля 2017 11:45
Жильцы близлежащих домов требуют приведения территории в прежний вид. Строительство
185
Налоги
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
59
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
770
20 декабря 2015 15:14В Самаре может появиться образовательное страхование
В Самарской области в 2016 году может появиться образовательное страхование. Налоги
1887
Бизнес
23 января 2017 17:14
Те люди, которые занимаются торговлей, очень хорошо знают, что существует большое количество нюансов, имеющих значение для успешного бизнеса. Бизнес
103
14 декабря 2016 17:07
В настоящее время все большее количество людей предпочитает сотрудничать с бюро переводов msk-perevod24.ru , чтобы понять содержание официальных, юридических,... Бизнес
377
14 декабря 2016 16:59
В настоящее время достаточно много предпринимателей «сделали ставку» на организации общественного питания, поскольку данный бизнес достаточно... Бизнес
347
Новости компаний
9 февраля 2017 10:28
Она вытеснила из тройки лидеров Hyundai Solaris. Новости компаний
98
9 февраля 2017 09:52
Вводится инвестиционный бонус. Новости компаний
68
8 февраля 2017 10:27
Встреча прошла в рамках образовательного семинара. Новости компаний
150
7 февраля 2017 11:34
Рост продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 5% Новости компаний
150
IT и Коммуникации
8 февраля 2017 15:27
Компьютерные игры появились в нашей жизни не так давно, каких-то 30 лет тому назад. IT и Коммуникации
40
7 февраля 2017 16:22
Купить сайт – дело не сложное. Однако поднять его посещаемость, куда сложнее. На просторах сети существует множество методов, для раскрутки сайтов, сегодня... IT и Коммуникации
38
6 февраля 2017 15:49
Техника компании Apple уже давно набрала свою популярность. Однако, компания не устаёт удивлять своих покупателей новыми моделями. IT и Коммуникации
63
Транспорт
9 февраля 2017 11:52
Из городского бюджета на эти цели выделили 22,2 млн рублей. Транспорт
123
8 февраля 2017 15:24
Человечество уже давно не представляет свою жизнь без средств передвижения - как общественного транспорта, так и личных автомобилей. Транспорт
41
8 февраля 2017 13:24
Он улучшит транспортное сообщение с новым микрорайоном. Транспорт
542
8 февраля 2017 12:32
Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. Транспорт
179
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1015
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
657
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4830
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1827
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2415
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1517
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1226
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2383
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2191
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11387
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9321
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5719
Мероприятия