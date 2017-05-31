На содержание самарских депутатов и сенаторов потратят 1,9 миллиона
31 мая 2017 10:49
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В Самаре выделили дополнительные средства на содержание депутатского корпуса и сенаторов, сообщает "ФедералПресс".
По информации пресс-службы губдумы, в бюджет региона внесены изменения. В соответсвии со всеми поправками учтены дополнительные безвозмездные поступления из федерального бюджета и Пенсионного фонда Российской Федерации, которые составили более миллиарда рублей, при этом 1,9 млн рублей направят на содержание депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников на территории Самарской области.
Доходы бюджета составляют 148,454 млн рублей; расходы – 151,746 млн рублей, дефицит – 3,2 млн рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в 2017 году администрация Самары потратит на выплаты городским чиновникам, сотрудникам муниципальных и казенных учреждений более миллиарда рублей. Ранее губернатор Николай Меркушкин раскритиковал главу города Олега Фурсова, заявив, что управленческие расходы на администрацию Самары составляют порядка 2 млрд рублей, что в три раза больше тольяттинского показателя.
Фото pixabay.com.
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