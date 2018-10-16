На самарском предприятии ОДК ПАО «Кузнецов» создается центр компетенции «Шестерни»

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В настоящее время в ПАО «Кузнецов» завершается первый этап проекта – реконструкция корпуса, где разместится центр компетенции, внешняя и внутренняя отделка здания, а также пуско-наладочные работы. Второй этап работ будет включать подготовку оснастки, разработку технологии, подбор и обучение кадров. С 2019 года на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации будут производиться валы, валики, секторы и шестерни для предприятий холдинга.Для оснащения центра компетенции «Шестерни» на предприятие уже поступили 7единиц оборудования, среди которых координатно-измерительные, зубофрезерные и зубошлифовальные станки. До конца текущего года будет поставлено еще 14 станков, 45 единиц будут перемещены с действующего производства. ЦК обеспечит полный технологический цикл изготовления деталей с зубчатым зацеплением, включая первичную обработку заготовок, черновую обработку зубчатых зацеплений, индивидуальную доводку и контроль качества изготовления деталей.«Сегодня практически ни одно, даже самое крупное предприятие, не обеспечивает себя всеми комплектующими – это экономически нецелесообразно. Создание центров компетенции ОДК позволяет заводам холдинга реализовывать масштабные проекты, используя кооперацию между площадками корпорации, – отмечает заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич. – Данные центры покрывают потребности заводов холдинга по ряду позиций. К примеру, проект «Шестерни» – не единственный центр компетенции, который организован на базе ПАО «Кузнецов». Здесь также функционирует Центр компетенций по жаропрочному крупногабаритному литью и Центр выращивания крупногабаритных деталей, уже работающий в тестовом режиме в обособленном подразделении «Управленческий». Установка позволит изготавливать детали диаметром до 2 метров для использования их вназемной тематике. Таким образом, заводы ОДК получают доступ к ресурсам всех предприятий холдинга, а расчеты между кооперантами ведутся в соответствии с трансфертным ценообразованием».В общей сложности, в реконструкцию и техническое перевооружение производства ПАО «Кузнецов» в 2018-2019 гг. будут вложены значительные средства в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы». 5 проектов направлены на увеличение пропускной способности подразделений, продукция которых задействована в производстве авиационных двигателей НК-32 серии 02, 1 проект – на модернизацию ракетного производства, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».