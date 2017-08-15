На поддержку ПАО «АвтоВАЗ» планируют выделить 439,2 млн рублей

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Согласно проекту из федерального бюджета за счёт резервного фонда Правительства Российской Федерации будут выделены средства в размере 439,2 млн рублей на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области в 2017 году. Кроме того, еще 23,1 млн рублей выделит региональное Правительство.Данные средства планируется направить на:– частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников, расходов на оплату их труда, а также затрат на создание новых рабочих мест;– частичное возмещение работодателям расходов на оплату стоимости профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.Таким образом, средства будут направлены на поддержку 5131 человек, сообщает пресс-служба облправительства.