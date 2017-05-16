На колесо обозрения в самарском парке Гагарина денег взаймы давать не хотят
16 мая 2017 11:09
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Для участия в конкурсе на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в размере 90 миллионов рублей муниципальному автономному учреждению «Парки Самары» не было подано ни одной заявки, пишет Засекин.ру.
В связи с этим, говорится в протоколе заседания соответствующей комиссии, госзакупка признана несостоявшейся.
Напомним, что у администрации Самары и муниципального автономного учреждения «Парки Самары» сейчас нет средств, чтобы купить новый аттракцион «Колесо обозрения». Поэтому «автономное учреждение» объявило на портале госзакупок конкурс на «оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в размере 90 миллионов рублей». На обслуживание этого кредита под 13,3% годовых собирались израсходовать 33 миллиона 755 тысяч рублей. Контактным лицом в материалах госзакупки назван Антон Владимирович Сластенин. При этом первым заместителем сити-менеджера Олега Фурсова значится Владимир Владимирович Сластенин, а МАУ «Парки Самары» возглавляет ещё один банкир Евгений Кришталь.
На заёмные средства «Парки Самары» должны были осуществить приобретение, транспортировку и монтаж аттракциона «Колесо обозрения высотой 55 метров». Точные сроки установки нового аттракциона в парке имени Юрия Гагарина не назывались. Кредит рассчитывался на 5 лет - до 31 мая 2022 года.
«Огромная, удивительная глупость», - прокомментировал муниципальную «кредитно-колёсную операцию» в своём аккаунте в Twitter бывший заместитель мэра Самары, а ныне советник губернатора Меркушкина Виктор Кудряшов
Многолетняя эпопея с установкой нового «Колеса обозрения» в Самаре всё-таки может завершиться уже в этом году. Или в следующем. 26 января 2017 года руководитель муниципального автономного учреждения «Парки Самары» Евгений Кришталь поведал сити-менеджеру Олегу Фурсову, что «среди основных задач предприятия на этот год – установка «Колеса обозрения» в парке Гагарина». Также г-н Кришталь сообщил г-ну Фурсову, что в 2016 году в «Парках Самары» на 76% был обновлён управленческий состав предприятия. Впечатлённый отчётом своего подчинённого глава Самары тут же сделал поразительное, даже неожиданное заключение: «Я уверен, что в 2018-м и в последующие годы Самара станет центром притяжения для туристов. Поэтому в парках города должны быть созданы максимально комфортные условия, они должны иметь современное оформление и аттракционы».
Напомним, что в июне прошлого года глава Самары Олег Фурсов неожиданно предложил установить «Колесо обозрения» по лондонскому примеру на волжской набережной, но быстро «забыл» о своей внезапной инициативе.
Как писал «Засекин», установить новое «Колесо обозрения» в парке имени Гагарина планировалось ещё в 2009 году. Администрация Самары во главе с мэром Виктором Тарховым озвучила информацию о том, что уже летом 2010 года в парке заработает уникальный аттракцион - самое высокое в России «Колесо обозрения», которое способно поднять человека на 82,5 метра. Строительство началось, был даже собран каркас «колеса», но процесс внезапно приостановили по требованию Государственной инспекции строительного надзора Самарской области, которая сочла сооружение капитальным строением и предъявила претензии к застройщику ГК «Мир» по поводу отсутствия соответствующего разрешения. МП «Парки Самары» совместно с ГК «Мир» пытались оспорить полученное предписание в суде. Но Арбитражный суд Самарской области, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в Казани оставили решение Госстройнадзора в силе. В 2011 году ГК «Мир» окончательно отказалась сотрудничать с администрацией Самары уже во главе с новым мэром Дмитрием Азаровым, который, по мнению застройщика, «волокитил» ситуацию, а затем предложил частной компании выкупить у неё аттракцион за символическую сумму. После серии конфликтов ГК «Мир» демонтировала уже фактически установленное «Колесо обозрения». В июле 2012 года этот аттракцион был запущен в парке культуры и отдыха Лазаревского района города Сочи. «Колесо» получило название «Лазаревское».
В апреле 2014 года администрация Самары предоставила земельный участок в парке имени Гагарина под строительство «Колеса обозрения» Национальной инновационной корпорации «Нацинпроект». Президент «Нацинпроекта» Лев Ланцман говорил тогда «Засекину», что стоимость проекта составит от 100 до 200 миллионов рублей «в зависимости от того, что утвердят», а бюджетные деньги «будут вкладываться по минимуму». «Это будет всесезонное «колесо» нового поколения. Не как старые советские «колёсики» с маленькими кабинками. Это будут отапливаемые кабины, возможно, с кондиционированием, высоко панорамное обозрение - всё по самому последнему слову европейских стандартов», - рассказал Лев Ланцман. Когда «Колесо обозрения» будет сдано в эксплуатацию, он пояснить затруднился. Оказалось, что никогда.
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