На благоустройство малых городов и исторических поселений выделят 5 млрд рублей

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«Минстрой России подготовил порядок проведения конкурса лучших проектов развития общественных пространств, предполагается, что в нем примут участие не только исторические поселения, но и все малые города с населением до 100 тысяч человек», - прокомментировал глава Минстроя России Михаил Мень.Муниципалитетам необходимо разработать проекты развития конкретных общественных территорий на основе проведенного исследования культурного и исторического наследия города, подчеркивающие его индивидуальность.По словам Михаила Меня, в качестве одного из ключевых критериев оценки проектов предлагается установить требование об обязательной поддержке такого проекта гражданами и общественными организациями и проведении соответствующих общественных обсуждений. Проекты будут оцениваться федеральной комиссией, которая выставит каждому предложению баллы в соответствии с публичной шкалой оценки.Распорядительный документ Правительства уже готов, в ближайшее время он будет выпущен. После этого будет объявлен конкурс. По словам Михаила Меня, это вопрос 1-2 недель. Победителями конкурса будут 60 малых городов, среди которых 20 - исторические поселения. На 2018 год предусмотрено финансовое вознаграждение городам-победителям: исторические поселения получать по 50 млн рублей, а малые города - от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения.Конкурс будет проведен и в следующем году, в случае его успешности может обсуждаться возможность его проведения в последующие годы. Первые проекты победителей должны быть реализованы уже в этом году.Президент России одобрил предложение ведомства и озвучил решение о выделении 5 млрд рублей на реализацию проектов благоустройства малых городов и исторических поселений России.