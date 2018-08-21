На базе ОЭЗ «Тольятти» формируется прообраз Индустрии 4.0
21 августа 2018 14:59
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Напомним, в своем Послании Глава региона Дмитрий Азаров, отметил важность эффективного использования региональных инфраструктурных площадок:
«Все инфраструктурные площадки Самарской области должны эффективно использоваться в интересах создания и внедрения новых технологий, соответствовать потребностям высокотехнологичных компаний для реализации их проектов».
О важности этого Глава региона напомнил и на обсуждении проекта стратегии социально-экономического развития Тольятти до 2030 года на прошлой неделе.
Сейчас на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) располагается восемь действующих производств. Всего же на территорию ОЭЗ «Тольятти» с 2014 года зашел 21 резидент. Компания ведет деятельность по трем основным направлениям: строительство промышленной инфраструктуры, ее эксплуатация и привлечение производителей.
«Сегодня особая экономическая зона «Тольятти» является реальным инструментом поддержки бизнеса. Мы создаем комфортные условия для самых разных предприятий. У нас уже работают и выпускают высококачественную продукцию компании, ориентированные на автомобильную и химическую промышленность, фармацевтику, а также целлюлозно-бумажное производство», – отметил Сергей Андреев.
Как отметил глава областного минпрома, ОЭЗ «Тольятти» обладает мощнейшим потенциалом и является одной из лучших в стране, а в самом Тольятти есть все возможности для того, чтобы город стал лидером промышленной политики региона:
«Инфраструктура промышленно-производственной территории постоянно развивается и учитывает потребности бизнеса. Руководство компании уделяет большое значение транспортной логистике. Вопрос строительства железнодорожной ветки и иных инфраструктурных объектов сейчас находится в высокой степени проработки», – подчеркнул Николай Брусникин.
Врио министра также выразил уверенность, что на базе ОЭЗ «Тольятти» формируется прообраз Индустрии 4.0, а в Автограде создаются все возможности для того, чтобы город стал лицом промышленной политики Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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