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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

На базе ОЭЗ «Тольятти» формируется прообраз Индустрии 4.0

21 августа 2018 14:59
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Сейчас на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) располагается восемь действующих производств. Всего же на территорию ОЭЗ «Тольятти» с 2014 года зашел 21 резидент.
Состоялся рабочий визит врио заместителя председателя Правительства – министра промышленности и технологий Самарской области Николая Брусникина и его общественного советника Александра Тарабрикова на площадку особой экономической зоны Тольятти. Поводом для визита стало обсуждение перспектив территории. В мероприятии также принял участие генеральный директор ОЭЗ Сергей Андреев. Он ознакомил главу регионального минпрома с площадкой ОЭЗ и ее основными резидентами.

Напомним, в своем Послании Глава региона Дмитрий Азаров, отметил важность эффективного использования региональных инфраструктурных площадок:

«Все инфраструктурные площадки Самарской области должны эффективно использоваться в интересах создания и внедрения новых технологий, соответствовать потребностям высокотехнологичных компаний для реализации их проектов».

О важности этого Глава региона напомнил и на обсуждении проекта стратегии социально-экономического развития Тольятти до 2030 года на прошлой неделе.

Сейчас на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) располагается восемь действующих производств. Всего же на территорию ОЭЗ «Тольятти» с 2014 года зашел 21 резидент. Компания ведет деятельность по трем основным направлениям: строительство промышленной инфраструктуры, ее эксплуатация и привлечение производителей.

«Сегодня особая экономическая зона «Тольятти» является реальным инструментом поддержки бизнеса. Мы создаем комфортные условия для самых разных предприятий. У нас уже работают и выпускают высококачественную продукцию компании, ориентированные на автомобильную и химическую промышленность, фармацевтику, а также целлюлозно-бумажное производство», – отметил Сергей Андреев.

Как отметил глава областного минпрома, ОЭЗ «Тольятти» обладает мощнейшим потенциалом и является одной из лучших в стране, а в самом Тольятти есть все возможности для того, чтобы город стал лидером промышленной политики региона:

«Инфраструктура промышленно-производственной территории постоянно развивается и учитывает потребности бизнеса. Руководство компании уделяет большое значение транспортной логистике. Вопрос строительства железнодорожной ветки и иных инфраструктурных объектов сейчас находится в высокой степени проработки», – подчеркнул Николай Брусникин.

Врио министра также выразил уверенность, что на базе ОЭЗ «Тольятти» формируется прообраз Индустрии 4.0, а в Автограде создаются все возможности для того, чтобы город стал лицом промышленной политики Самарской области, передает пресс-служба облправительства.




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