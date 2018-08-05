На Украине назвали сумму убытков от потери имущества в Крыму и Донбассе

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По словам Омеляна, совместно с МИД страны готовится единое исковое заявление от украинских госпредприятий.Также он рассказал, что речь идёт об имуществе "Укрзализныци" (железной дороги), конфискованном в Крыму, а также имуществе "Украэроруха", "Укрпочты" и морских портов.Напомним, в марте 2014 года на полуострове прошёл референдум, на котором жители проголосовали за вхождение в состав России.