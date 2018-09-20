На ТОАЗе начались первые аресты по делу о выводе активов с завода
20 сентября 2018 09:42
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В 2013 г. и в 2018 г. в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовных дел по факту незаконного вывода активов из ТОАЗа обратились многие миноритарные акционеры предприятия. Согласно опубликованным в прессе документам, в период с 2005 по 2010 годы с помощью серии из нескольких сотен сделок, каждая из которых по отдельности не вызывала никаких подозрений, из ТОАЗа был выведен агрегата аммиака №7, относительно современный и находящийся в лучшем техническом состоянии по сравнению с остальными. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 млн руб. при реальной рыночной стоимости не менее 10 млрд руб. – стократная разница. Со стороны ТОАЗа договоры заключал Александр Макаров, в то время — управляющий завода, впоследствии вместе с Владимиром Махлаем сбежавший в Великобританию в 2005 г. Неизменный покупатель заводского имущества — ООО «Томет». Компания на 100% принадлежит гонконгским офшорам, контролируемым мажоритарными акционерами ТОАЗа – Махлаями и Циви. Поскольку обвиняемые также имеют право распоряжаться более 70% акций самого завода, продавали они оборудование фактически самим себе».
Таким же образом из ТОАЗа в 2010 г. было незаконно выведено метанольное производство — установку мощностью в 450 тыс. т в год вместе с земельным участком продали все тому же ООО «Томет» за 132 млн руб. На этот раз договор со стороны ТОАЗа подписывал тогдашний гендиректор Евгений Королев. Для сравнения, проект аналогичной установки другого производителя метанола оценивался в 440 миллионов долларов.
Как установила экспертиза, практически все договоры и акты оценки проданного за бесценок имущества были проштампованы поддельными печатями и подписаны поддельными подписями. Как недавно подтвердил на допросе в Комсомольском районном суде г. Тольятти исполнявший обязанности гендиректора завода Алексей Виноградов, большую часть договоров купли-продажи, где стоит подпись якобы от его имени, он не подписывал, да и не мог подписать, так как находился в другом городе.
Миноритарным акционерам ТОАЗа незаконный вывод активов нанес гигантский материальный ущерб, ведь именно метанол и аммиак являются основными видами производимой химкомбинатом продукции. Миноритарии признаны потерпевшими по обоим уголовным делам. Постановлением Комсомольского районного суда Тольятти в 2013 году на имущество ООО «Томет» был наложен арест. Сотрудники Следственного комитета РФ 13 сентября текущего года провели обыски в заводоуправлении ПАО «Тольяттиазот» и АКБ «Тольяттихимбанк» в рамках расследования двух уголовных дел.
Хотя часть подозреваемых в причастности к афере скрывается в Швейцарии и Великобритании, некоторые все еще находятся в России. В правоохранительных органах считают, что в результате следственных действий были собраны достаточные доказательства вины обвиняемых. Басманный районный суд Москвы 18 сентября заключил под стражу оценщика Александра Коренченко, обеспечившего незаконный вывод имущества, занизив его стоимость в 100 раз. Вероятно, в ближайшие время могут последовать и другие аресты в рамках этих дел. Как говорит источник, знакомый с ходом расследования, еще не всем подозреваемым были предъявлены обвинения, так как следствие опасается, что они могут попытаться скрыться за рубежом вслед за Королевым, Макаровым и Махлаем.
Некоторые подозреваемые по уголовным делам о выводе активов также являются подсудимыми по уголовному делу о хищении продукции ТОАЗа на сумму 86 млрд руб., которое в данный момент рассматривает Комсомольский районный суд Тольятти. Оно было возбуждено в конце 2012 г. По версии следствия, предприятию и его миноритарным акционерам был нанесен финансовый ущерб в результате использования незаконной схемы продажи продукции по заниженным ценам фирме Nitrochem Distribution, эксклюзивному трейдеру ТОАЗа и 100% дочерней компании Ameropa AG, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, распределялась между обвиняемыми — Владимиром и Сергеем Махлаями, Евгением Королевым, Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером.
Фото: pixabay.com
tltgogrod.ru
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