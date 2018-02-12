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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

На Самарском жиркомбинате состоится открытие линии по производству фасованных жареных семечек

12 февраля 2018 18:31
183
Кроме традиционных видов этого продукта, цех также ориентируется на выпуск инновационных разновидностей семечек — соленой семечки и семечки во фритюре.
Цех по производству фасованных жаренных семечек будет торжественно пущен в эксплуатацию в среду, 14 февраля, на Самарском жиркомбинате, входящем в группу компаний «НМЖК».

Новая линия включает участок подготовки, где, дополнительно к нескольким этапам очистки, также установлен вакуумно-диффузионный комплекс, обрабатывающий семечки изнутри. Кроме того, в цехе заработают два участка жарки c различными технологиями.

Новое производство будет производить фасованные жаренные семечки под торговой маркой «Степановна» в фасовке 40, 100, 250 и 450 гр. Кроме традиционных видов этого продукта, цех также ориентируется на выпуск инновационных разновидностей семечек — соленой семечки и семечки во фритюре.

Инвестиции в проект составили 99 млн руб. Производительность нового цеха составит более 6 тыс. тонн в год, сообщает пресс-служба СЖК. 
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Комментарии



Экономика региона
12 февраля 2018  18:31
Кроме традиционных видов этого продукта, цех также ориентируется на выпуск инновационных разновидностей семечек — соленой семечки и семечки во фритюре.
На Самарском жиркомбинате состоится открытие линии по производству фасованных жареных семечек
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