На Самарском жиркомбинате состоится открытие линии по производству фасованных жареных семечек

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Новая линия включает участок подготовки, где, дополнительно к нескольким этапам очистки, также установлен вакуумно-диффузионный комплекс, обрабатывающий семечки изнутри. Кроме того, в цехе заработают два участка жарки c различными технологиями.Новое производство будет производить фасованные жаренные семечки под торговой маркой «Степановна» в фасовке 40, 100, 250 и 450 гр. Кроме традиционных видов этого продукта, цех также ориентируется на выпуск инновационных разновидностей семечек — соленой семечки и семечки во фритюре.Инвестиции в проект составили 99 млн руб. Производительность нового цеха составит более 6 тыс. тонн в год, сообщает пресс-служба СЖК.