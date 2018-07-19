На ПАО "Куйбышевазот" в Тольятти открывается крупное высокотехнологичное производство аммиака ‏

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Сегодня здесь на ПАО "Куйбышевазот" открывается крупное высокотехнологичное производство аммиака.Проект реализован совместно с Linde Group.Общий объём инвестиций- 20 млрд рублей. Это один из крупнейших проектов в РФ, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.