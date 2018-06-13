На 50% вырастут цены на мазут, авиакеросин и судовое топливо в результате завершения налогового маневра в нефтяной отрасли
13 июня 2018 22:48
Реализация этой идеи, как указывает газета, должна привести к росту оптовой цены на бензин и дизельное топливо примерно на 400 руб. на тонну в год (0,8%, или примерно по 0,3 руб. на литр). Стоимость других нефтепродуктов из-за этого должна вырасти не менее чем на 50%, отмечает газета, подчеркивая, что этому, в частности, будут подвержены цены на битум, мазут, авиакеросин и судовое топливо.
14 июня документ, по информации источников «Коммерсанта», будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, а через неделю — на заседании правительства. После этого инициатива должна быть внесена на рассмотрение Госдумы. Маневр, указали собеседники издания, как раньше и предполагалось, будет заключаться в поэтапном снижении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты до нуля с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. Всего этот процесс будет длиться в течение пяти лет — с 2019-го по 2024 год.
В результате этого, как полагают в Минфине, экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным, а внутренние цены на них, а также на нефть для переработки вырастут. Всего за следующие шесть лет российские власти, как отмечается в документе, планируют получить от маневра дополнительные 1,6 трлн руб.
При этом, чтобы внутренние цены на топливо не выросли сильнее, крупнейшие НПЗ получат отрицательный акциз на нефть из расчета примерно 3 тыс. руб. на тонну перерабатываемого сырья. Критерием для этого, как указали источники «Коммерсанта», будет производство товарного бензина пятого класса. Другим заводам, у которых меньшая глубина переработки, выяснило издание, будет положен акциз «только для бензина» исходя из нормы выпуска в 10% (если предприятие перерабатывает, например, 4 млн тонн сырья, но производит только 300 тыс. тонн бензина, согласно документу, оно получит акциз исходя из объема переработки в 3 млн тонн).
Для заводов, которые не производят товарный бензин, акциз законопроектом в принципе не предусмотрен. Так, в случае принятия этой инициативы, косвенный налог, в частности, не получат завод НОВАТЭКа в Усть-Луге, а также Марийский НПЗ группы New Stream Дмитрия Мазурова.
Кроме того, документ предполагает введение так называемого плавающего акциза. Он, по мнению Министерства финансов, будет дополнять отрицательный акциз и частично защитит внутренний рынок от колебаний курса рубля и цен на нефть. Если экспортный netback (стоимость поставки на экспорт с учетом пошлины и затрат на транспортировку по Argus) будет превышать текущую цену бензина или дизтоплива (по бирже), бюджет, согласно этому положению, будет возвращать НПЗ половину разницы. Так, если бы плавающий акциз работал сейчас, произошедшего роста цен на АЗС хватило бы для компенсации роста netback, поясняет газета, отмечая, что в таком случае половину компенсировал бы бюджет.
Установление акциза, согласно предложению Минфина, будет рассчитываться по предыдущему месяцу на текущий. Других льгот для нефтеперебатывающих заводов, как уточняет издание, не будет (прежде Минэнерго предлагало ввести компенсации логистического отставания или субсидии на модернизацию).
Комментируя последствия использования таких инструментов, источники газеты в нефтекомпаниях пояснили изданию, что цены на авиакеросин в любом случае невозможно повысить с текущих уровней. В таком случае в России перестанут заправляться иностранные авиакомпании, пояснили они. Возможный рост цен судового топлива собеседники газеты оценили в 6 тыс. руб. (около 15%). Однако, возможно, на него впоследствии будет дана отдельная субсидия, отмечает «Коммерсантъ». Насчет битума же, по данным газеты, «большой проблемы» в его подорожании Минфин не видит — в ближайшие шесть лет на дорожную инфраструктуру через специальный фонд будет выделено 3 трлн руб., отмечает газета.
Налоговый маневр вступил в силу в январе 2015 года. Он должен был завершиться в прошлом году. Пошлины на нефть, согласно реформе, должны были опуститься до 30%.
Однако в 2016 году стало известно о том, что Минфин хочет полностью обнулить пошлины и повысить соразмерно НДПИ, чтобы объектом налогообложения стала вся добытая в стране нефть. Сегодня российские власти официально все еще обсуждают параметры налогового маневра. Однако теперь, как выяснил РБК в июне, у Минэнерго, Минфина и Минэкономразвития появилась согласованная позиция, согласно которой налоговый маневр должен будет завершиться поэтапно в 2019–2024 годах. Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет 30%, то есть ежегодно она будет снижаться на 5 п.п., следовало из протокола. Ранее этот подход предлагал Минфин.
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Комментарии
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