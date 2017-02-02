Муниципалитеты Самарской области недополучили в 2016 году более 200 млн рублей стимулирующих субсидий из-за невыполнения показателей

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Ряд городов и районов Самарской области продемонстрировали низкий уровень исполнения социально-экономических показателей в 2016 году, из-за чего лишились части доходов, которые могли быть направлены на развитие территорий. Такая информация прозвучала в ходе совещания губернатора Самарской области27 января с руководителями органов государственной власти и местного самоуправления, на котором был принят ряд решений по сокращению расходов на государственное и муниципальное управление. Кроме того, на совещании обсуждались итоги распределения стимулирующих субсидий среди городов и районов области, сообщает пресс-служба губернатора региона.Напомним, что с 2013 года в Самарской области введена система стимулирующих субсидий муниципальным образованиям. Их размер зависит от выполнения социально-экономических показателей, определенных отдельно для каждой территории. Для городских округов установлено 9 показателей, для муниципальных районов – 15 и для поселений – 7.Главная цель этой системы – повышение эффективности муниципального управления и ответственности муниципальных органов власти всех уровней, предпринимательского сообщества и населения за конечные результаты развития своей территории, увязка этого результата с финансовой обеспеченностью муниципалитета.Средства, выделяемые в виде стимулирующих субсидий, распределяются муниципалитетами самостоятельно на решение наиболее важных проблем городов, районов и поселений (благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и любые другие вопросы местного значения).За 2016 год города и районы Самарской области смогли заработать 3,445 млрд. рублей из 3,650 млрд. рублей, предусмотренных на эти цели в областном бюджете. При этом сводный индекс выполнения социально-экономических показателей превысил плановые лишь в одном из 10 городских округов, в 5 из 27 муниципальных районах.Наиболее высокие результаты выполнения социально-экономических показателей среди городских округов продемонстрировала Сызрань (102,2%). Успеха удалось достичь за счет отгрузки большого числа местных товаров и эффективности муниципального земельного контроля. Объем выделенных городу стимулирующих субсидий составил – 310,2 млн. рублей. Городскому округу Тольятти при показателе 99% выделено 505,2 млн. руб.Бюджет Кинель-Черкасского района (при показателе 106%) пополнился на 157,6 млн. рублей, Кинельского района (при показателе 105,6%) – на 76,3 млн. рублей, Шигонского района (при показателе 102,4%) – на 55,8 млн. рублей, Безенчукского района (при сводном индексе выполнения показателей 100,4%) - на 52,5 млн. рублей, Приволжского района (при показателе 100,2%) – на 44,9 млн. рублей.Города Самара с показателем в 85,4%, Кинель (85,4%), Похвистнево (87,2%), Октябрьск (87,1%), Жигулевск (88,7%) оказались в конце списка. В результате областной центр недополучил более 73 млн. рублей, Кинель - более 20,1 млн. рублей, Похвистнево – около 9,4 млн. рублей, Октябрьск – около 11,2 млн. рублей, Жигулевск – 15,1 млн. рублей.