Минтруд подсчитал, что увеличение МРОТ обойдется государству почти в 40 млрд рублей
25 января 2018 22:54
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«В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 млрд руб. Из них объем средств федерального бюджета — 7,5 млрд руб., региональных и муниципальных бюджетов — 31,8 млрд руб.», — заявил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Дополнительные затраты бизнеса из реального сектора Минтруд оценил в 22,7 млрд руб., добавил министр.
Сейчас МРОТ составляет 9489 руб. (или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения). С 1 мая он будет увеличен и составит 11163 руб. Повышение МРОТ коснется 1,6 млн работников бюджетных предприятий и 1,4 млн работников реального сектора экономики, отметил Топилин.
Президент России Владимир Путин объявил о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума 10 января на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода. По его словам, в связи с улучшением состояния экономики страны МРОТ можно будет уравнять с прожиточным минимумом уже с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019-го, как планировалось ранее.
Досрочное повышение МРОТ не несет рисков для экономики, говорил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, правительство приняло решение об увеличении размера минимальной оплаты труда с 1 мая после тщательной проработки. Впрочем, эксперты, опрошенные РБК, указывали, что ускоренное доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума создает риски для роста безработицы и несбалансированности бюджетов субъектов РФ.
Фото: РБК
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