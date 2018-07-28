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Минтруд доработает предложение об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров

28 июля 2018 00:17
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Профсоюзы и работодатели обсудили с Минтрудом предложение об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров. Проект будет доработан с учетом замечаний участников трехсторонней комиссии.
Минтруд обсудил с работодателями и профсоюзами проект плана по смягчению последствий пенсионной реформы, в котором содержится пункт о проработке вопроса усиления ответственности работодателей — вплоть до уголовной — за увольнение людей предпенсионного возраста. После дискуссии этот пункт остался в проекте плана для дальнейшего обсуждения, сообщили РБК участники заседания рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

«К этому пункту (об усилении ответственности работодателей за увольнение предпенсионеров) есть очень много вопросов, и его оставили для дальнейшего обсуждения», — сказал РБК председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, принимавший участие в заседании. «Решили дальше обсудить, посмотреть, потому что есть некие отсылочные утверждения, что если работодателя можно наказать уголовно за увольнение беременной женщины, то почему его нельзя наказать уголовно за увольнение ветерана труда предпенсионного возраста либо старшего возраста. Вот тут возник вопрос. Это позиция Минтруда», — сказал Мохначук. По его словам, консолидированной позиции по ужесточению ответственности для работодателей нет, и обсуждения продолжатся.

РБК направил запрос в Минтруд с просьбой уточнить позицию ведомства.

«Если начнем выпячивать какую-то одну возрастную категорию, то у нас как раз в чистом виде получится дискриминация по возрасту», — сказала РБК заместитель координатора профсоюзной стороны РТК Нина Кузьмина, участвовавшая в заседании.

Работодатели не поддерживают предложение по усилению ответственности — вплоть до уголовной — за увольнение работников предпенсионного возраста, сказала РБК управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина. «На заседании сторона правительства обозначила это предложение как дискуссионное, открытое для обсуждения. И в целом этот документ — лишь первый «подход к снаряду», — сказала она.

Проект плана Минтруда будет доработан с учетом замечаний и предложений, которые представят стороны профсоюзов и работодателей, подчеркнула Кузьмина. «Сегодня мы смотрели нулевой драфт плана мероприятий по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан. Было высказано очень много замечаний», — сказала Кузьмина. «До итогового документа еще далеко», — отметила она.

Работодатели и профсоюзы представят предложения по проекту плана к 22 августа, чтобы в рамках обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста ряд позиций плана могли быть учтены, добавил Мохначук.

На площадке Минтруда предложено создать межведомственную рабочую группу для работы над проектом плана, рассказала Москвина. «Это связано с необходимостью не ограничивать меры сферой компетенции только Минтруда и частично Минздрава, а привлечь к разработке широкий круг министерств для подготовки комплексной программы мер, предусматривающих стимулы развития экономики, изменения структуры занятости и других мер, как социального, так и экономического характера», — указала она.

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 (сейчас 60 и 55 лет соответственно). Пенсионная реформа предполагает переходный период — до 2028 года для мужчин и до 2034-го для женщин, повышение будет проходить постепенно — по году каждый год.

По расчетам властей, пенсионная реформа позволит увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. руб. в год. В 2019 году, по оценкам правительства, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 15,4 тыс. руб., а к 2024 году он достигнет 20 тыс. руб. Правительственный законопроект 19 июля был одобрен в первом чтении Госдумой. Второе чтение состоится осенью, срок предоставления поправок — до 24 сентября.


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Комментарии



Экономика региона
28 июля 2018  00:17
Профсоюзы и работодатели обсудили с Минтрудом предложение об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров. Проект будет доработан с учетом замечаний участников трехсторонней комиссии.
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