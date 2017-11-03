Минстрой РФ в 2018 году поддержит строительство 14 соцобъектов в Самарской области

80

Врио губернатора Самарской областинаходится с рабочим визитом в Москве. Накануне глава региона обсудил с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерацииперспективы развития и варианты решения проблем строительной отрасли региона.В частности, речь шла об отставании Самарской области по показателям ввода жилья, а также по низким темпам выполнения программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Наиболее сложная ситуация сложилась в областном центре. Глава региона подчеркнул: решение этих вопросов имеет для Правительства региона приоритетное значение. Пути совместного решения сложившихся проблемстороны также обсудили в ходе встречи.Особое внимание было уделено перспективам развития жилищного строительства. Речь шла, в первую очередь, о комплексном развитии территорий с возведением социально значимых объектов. Напомним, регион принимает участие в реализации подпрограммы«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ» федеральной программы «Жилище». В 2017 году изфедерального бюджета по ней области выделено 2 млрд. рублей.Дмитрий Азаров и Михаил Мень обсудили перспективы дальнейшего участия региона в подпрограмме, а также договорились о поддержке ряда проектов в сфере жилищного строительства в рамках комплексного освоения территорий. В частности, запланировано строительство 14 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в числе которых детские сады, школы, поликлиники, дороги.Еще одним вопросом обсуждения стала поддержка Самарской области в освоении территорий бывших промышленных зон под комплексную городскую застройку с возведением дорожной инфраструктуры и социальных объектов. Вопрос актуален как для крупнейших городов региона – Самары и Тольятти, - так и для других территорий области.На встрече врио Губернатора и глава Минстроя России детально обсудили подготовку Самары к Чемпионату мира по футболу. Речь шла о поддержке ведомством региона в сокращении отставания от графика строительства стадиона и координации дальнейшей работы, сообщает пресс-служба облправительства.