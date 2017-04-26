Минсельхоз не устраивает крепкий рубль. При долларе по 55-56 рублей сельское хозяйство теряет до $3 млрд — Ткачев
26 апреля 2017 22:23
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При таком обменном курсе «мы откатимся назад», предупредил Ткачев, экспорт сельскохозяйственной продукции сократится на $3 млрд, за два месяца он уже снизился на 15%. «Наиболее приемлемым» и «разумным» министр назвал курс доллара по 60–65 руб.
«Мы понимаем обеспокоенность Центрального банка, но баланс, как нам представляется, должен быть сохранен. И прежде всего мы должны думать о производстве, сельском хозяйстве, промышленности», — заверил Ткачев. При таком курсе Россия будет иметь конкурентное преимущество перед Украиной, Румынией, Болгарией и другими странами, которые экспортируют зерно, добавил министр.
На «стабилизацию и сбалансирование» курса рубля влияют валютные интервенции и заявления о курсе, которые делают чиновники финансово-экономического блока правительства, добавил, в свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров.
В начале апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что текущий момент (курс около 56 руб. за доллар) «очень выгоден для покупки валюты» населением и компаниями-импортерами. При сохранении нынешнего уровня цен на нефть Минэкономразвития ожидает ослабления курса рубля до 63–64 руб. за доллар.
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