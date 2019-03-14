Минпромторг Самарской области обозначил ключевые направления развития промышленности в 2019 году
14 марта 2019 20:40
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Нефтехимия - драйвер экономики
Основой для решения важнейших социальных целей может служить только устойчивая, сильная и динамично развивающаяся экономика, подчеркнул год назад в своем Послании глава региона Дмитрий Азаров. Он поставил задачу разработать отраслевые стратегии по ряду ключевых секторов экономики, а также меры стимулирования деловой активности в Самарской области.
Итоги работы промышленности губернии за прошлый год подвели на расширенной коллегии Минпромторга. В обсуждении приняли участие руководители ведущих предприятий региона, в том числе участники нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержки занятости», представители Общественной палаты, научного и экспертного сообщества.
«Это мероприятие проводится по поручению губернатора Дмитрия Азарова и впервые проходит в таком составе», - отметил министр промышленности и торговли Михаил Жданов.
Заместитель министра, руководитель департамента нефтехимического комплекса (НХК) Андрей Шамин рассказал о решающем вкладе НХК в экономику и формирование бюджета области. В 2018 году комплекс обеспечил объем производства в 612 млрд рублей и 84,3% налоговых поступлений от промышленности региона. При этом удалось обеспечить полноценную деятельность предприятий НХК, работу которых предполагалось приостановить на период проведения ЧМ-2018.
Андрей Шамин назвал наиболее важные задачи 2019 года. Среди них развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доставку сырья и вывоз продукции предприятий Северного промышленного узла в Тольятти. О приоритетности и срочности решения этой задачи говорили также представители ПАО «КуйбышевАзот» и ООО «Томет». В частности, начальник транспортного управления «КуйбышевАзота» Олег Кулаков сообщил, что к 2024 году активное развитие новых производств приведет к удвоению грузооборота предприятия. При этом пропускная способность железнодорожной станций «Химзаводская» и «Жигулевское море» недостаточна для того, чтобы обеспечить ритмичную отгрузку продукции и доставку сырья. Схожая ситуация складывается и у «Томета».
Андрей Шамин акцентировал внимание и на возникших законодательных и технических сложностях с постановкой на кадастровый учет охранных зон промысловых и магистральных нефтепроводов. Это сдерживает развитие нефтедобывающих компаний и усложняет работу дочерних обществ «Транснефти». Сейчас к решению вопроса подключился губернатор Дмитрий Азаров. Подготовлено обращение главы региона к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить выход постановления правительства России, которое определит порядок отведения охранных зон. Со своей стороны, Минпромторг готов в кратчайшие сроки подготовить региональные нормативные акты, регулирующие этот вопрос.
Особое внимание нацпроектам
Одной из ключевых тем доклада заместителя министра, руководителя департамента машиностроительного комплекса Олега Жадаева стала реализация региональной составляющей нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержки занятости». Для выполнения контрольных показателей по итогам 2019 года в число участников должны войти 50 предприятий. К концу 2024 года в Самарской области должно быть 122 предприятия, самостоятельно внедряющих мероприятия по повышению производительности труда. Кстати, изначально планировалось, что таких будет всего четыре.
Олег Жадаев также сообщил, что целью регионального проекта «Промышленный экспорт», реализуемого в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», является достижение объема экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в размере 4,5 млрд долларов к концу 2024 года. Это более чем вдвое превышает уровень 2017 года.
Дорогу инновациям
Заместитель министра Олег Волков рассказал о мерах, принимаемых для сокращения незаконного оборота промпродукции, о деятельности научно-технического совета при министерстве, работе в сфере инноваций, в частности с территориальным инновационным кластером медицинских и фармацевтических технологий. Выступивший с содокладом директор института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов сообщил о завершении процедуры регистрации в Минпромторге РФ проекта Autoplan и начале его коммерциализации. Суть разработки, не имеющей аналогов в стране, заключается в том, что навигационная система на базе дополненной реальности помогает хирургу планировать и проводить сложные операции с минимальным риском.
Ряд инновационных разработок СамГМУ внедряются в производство на предприятиях ГК «Ростех». Александр Колсанов особо отметил роль соглашения о сотрудничестве региона и радиоэлектронного концерна «Вега», подписанного губернатором Дмитрием Азаровым и гендиректором компании Вячеславом Михеевым на Сочинском инвестиционном форуме: «В документе ряд пунктов касаются конкретно нашего инновационного медицинского кластера, медицинского университета. Соглашение укрепило и расширило наше партнерство с «Вегой». Концерны «Техмаш» и «Швабе» также подтвердили статус наших индустриальных партнеров».
«Веге» переданы несколько разработок СамГМУ в серийное производство, началась их коммерциализация. Это, например, продукт, направленный на реабилитацию пациентов с ограниченными возможностями с помощью виртуальной реальности. Этот продукт вошел в топ-5 медицинских разработок, которые отобрал «Ростех» для запуска в серию.
На заседании представители предприятий в режиме свободного микрофона высказали ценные предложения, которые будут обобщены, проанализированы и учтены Минпромторгом при реализации региональных и федеральных программ.
Михаил Жданов, министр промышленности и торговли Самарской области:
- Президент России Владимир Путин поставил задачу по удвоению к 2024 году несырьевого промышленного экспорта. Сегодня государство прикладывает огромные усилия для решения этой задачи, и Минпромторг Самарской области готов задействовать все возможные формы поддержки предприятий, которые видят возможности для создания конкурентоспособной экспортоориентированной продукции.
К 2020 году в Самаре 50% общественного транспорта и коммунальной техники будет работать на природном газе
Одним из наиболее значимых направлений работы Минпромторга региона является реализация областной госпрограммы по развитию рынка газомоторного топлива (ГМТ) на 2014-2020 годы.
К 2020 году уровень использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива на общественном автотранспорте и на транспорте дорожно-коммунальных служб должен составить в Самаре не менее 50%, в Тольятти - не менее 30%, в Новокуйбышевске и Сызрани - не менее 10%.
По информации заместителя министра промышленности и торговли Олега Волкова, за время реализации программы в 2014-2017 годах было закуплено 228 автобусов и 16 единиц техники для ЖКХ, работающих на ГМТ. Что касается развития инфраструктуры, то в регионе действуют семь газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) ООО «Газпром газомоторное топливо». Объем реализации природного газа через них составил 15,888 млн куб. метров. В перспективе «Газпром ГМТ» планирует ввести в эксплуатацию три новые АГНКС и реконструировать две действующие станции.
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