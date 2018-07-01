Минобороны ожидает получить первую партию истребителей пятого поколения Су-57 в 2019 году
1 июля 2018 19:17
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Ранее сегодня стало известно, что Минобороны заключило контракт на поставку 12 Су-57.
По информации The National Interest, главными особенностями истребителя должны стать фюзеляж, который улучшает его скрытность, и новая радиолокационная станция «Белка».
Издание также провело сравнение российского истребителя поколения 4++ Су-35 и новейший истребитель пятого поколения Су-57. The National Interest усомнился, что новейшего истребителя «ждет особо яркое будущее» после «самого мощного» Су-35.
Многоцелевой истребитель Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей независимо от дальности боя, а также поражения наземных и наводных объектов противника с преодолением систем ПВО. Крылатые ракеты для истребителя испытывались в Сирии. К тому же два самолета участвовали в воздушной части парада в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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