Минобороны РФ заключило контракт с ПАО "Кузнецов" на поставку 22 двигателей НК-32-02
31 октября 2018 17:03
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Кроме этого, до конца 2018 года Минобороны России получит установочную партию новых двигателей типа НК-32 второй очереди в количестве 4 штук, изготовленную на предприятии. В настоящее время все изделия установочной партии под контролем представителей российского военного ведомства проходят стендовые испытания с целью определения готовности предприятия к их серийному производству.
Производство советских турбореактивных двигателей НК-32, устанавливаемых на Ту-160 "Белый лебедь", было прекращено после развала Советского Союза, но в настоящее время принято решение возобновить их производство, но уже в модернизированном варианте (НК-32-02). Новый двигатель на 10% экономичнее старого, что в среднем дает увеличение дальности полета модернизированного Ту-160 на тысячу километров.
В планах Объединенной двигателестроительной корпорации довести количество выпускаемых и ремонтируемых авиационных и индустриальных газотурбинных двигателей до 200 изделий к 2025 году.
Фото: topwar.ru
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