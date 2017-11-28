Министр энергетики и ЖКХ Самарской области посетил подстанцию 110/10 кВ «Стадион»

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На подстанции 110/10 кВ «Стадион» филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» побывали министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев, руководитель Средне-Поволжского управления Ростехнадзора в Самарской области Михаил Михайлин, а также руководители ведущих энергокомпаний региона.С главным питающим центром строящегося стадиона «Самара Арена», а также с новейшими разработками отечественных производителей энергооборудования их ознакомил заместитель генерального директора ПАО «МРСК Волги» - директор филиала «Самарские распределительные сети» Константин Санаев. Он рассказал о ходе строительства энергообъекта, установленном на подстанции оборудовании, новых технологических решениях и будущих потребителях подстанции. Константин Санаев подчеркнул, что часть силового оборудования была поставлена производителями Самарской области.В ходе встречи особое внимание было уделено технологическому присоединению будущих потребителей, готовности к работе оперативного и дежурного персонала, а также антитеррористической защищенности объекта. Все запланированные мероприятия выполнены филиалом в полном объеме.Подстанция 110/10 кВ «Стадион» мощностью 80 МВА была запущена в эксплуатацию президентом Российской Федерации в режиме видеоконференции в середине ноября. Это малообслуживаемый современный автоматизированный энергообъект закрытого типа. На нем установлено оборудование отечественного производства, главные отличия которого - экономичность, энергоэффективность, а также простота и удобство эксплуатации. Такой подход обеспечил подстанции уникальные характеристики и высокую надежность.