Минфин объяснил выбор НДС, взимаемого с большинства товаров и услуг, в качестве налога для повышения

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«Дискуссия по настройке налоговой системы довольно долго велась, было много разных предложений: и налог с продаж, и отмена некоторых льгот, в том числе и льготной ставки НДС по социально значимым товарам, и другие предложения налогового маневра. Но в итоге остановились на НДС, потому что он в меньшей степени искажающий для делового сообщества, во-первых. И во-вторых, в меньшей степени будет затрагивать благосостояние слоев населения с низкими доходами», — сказал Колычев.Так замминистра финансов ответил на вопрос президента Центра стратегических разработок Павла Кадочникова, который поинтересовался, почему правительство решило повышать НДС, а не сокращать растущие налоговые расходы (то есть расходы, связанные с предоставлением налоговых льгот).Повышение НДС с нынешних 18 до 20%, которое предлагает правительство, позволит пополнять бюджет на дополнительные 600 млрд руб. ежегодно, говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Эти деньги должны пойти на образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культуру — такие приоритеты прописаны в новом майском указе Владимира Путина, финансирование которого обойдется в дополнительные 8 трлн руб. за шесть лет. Для бизнеса правительство предлагает пакет компенсационных мер, включающих, в частности, облегчение и ускорение процедуры возмещения НДС и отмену налога на движимое имущество.Однако повышение НДС приведет к снижению ВВП, потребления, инвестиций и внешней торговли России по сравнению с гипотетической траекторией, построенной без налоговых изменений, оценивал заведующий лабораторией макроэкономического моделирования Института Гайдара Андрей Полбин. По его расчетам, темп роста ВВП и потребления домохозяйств в 2019 году сократится на 0,2–0,35%, инвестиций — на 0,4–0,7%, импорта — на 0,35–0,45%.