Минфин не планирует увеличивать установленные минимальные розничные цены на алкоголь

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«Будут внесены лишь технические изменения в приказ Минфина, что не окажет влияния на них [цены]», — пояснили в ведомстве.Отмечается, что решение об установлении минимальной розничной цены на вина не принято. Минфин считает, что МРЦ стоит вводить, когда есть консенсус в отрасли о необходимости этого шага. «Сейчас высказываются разные мнения на этот счет, соответственно, установление минимальной розничной цены на вина требует дальнейшего обсуждения с участниками этого рынка», — рассказали РБК.​Ранее 20 июня газета «Известия» ​сообщила со ссылкой на документы подведомственного Минфину Росалкогольрегулирования, что министерство намеревается пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также установить МРЦ на вино и винные напитки. Как добавляло издание, сейчас идет расчет новой МРЦ на алкоголь.В последний раз минимальные розничные цены на спиртное были установлены в 2017 году. За 0,5 бутылки водки была установлена цена 205 руб., за 0,5 бутылки коньяка — 371 руб., за 0,75 бутылки шампанского — 164 руб. Расчеты были произведены исходя из себестоимости производства и наценок, которые формируются в опте и в рознице.