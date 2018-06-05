Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП в 2018 году, заявил глава ведомства Максим Орешкин

«Та цифра, которая была у нас в мартовском прогнозе, она попадает в этот диапазон и находится на верхней его границе. Здесь есть риски того, что рост окажется ниже. Они существенны, но при этом 2,1% в целом остается в рамках допустимых значений», — сказал Орешкин, объяснив снижение прогноза новыми антироссийскими санкциями, вызвавшими волатильность на финансовом рынке, и ответной реакцией ЦБ.В то же время министр не исключил того, что уже в текущем году объем ВВП России может превысить 100 трлн руб. В 2017 году, по данным Росстата, объем ВВП России в текущих ценах составил немногим более 92 трлн руб., и ранее прогнозировалось, что отметку в 100 трлн руб. он превысит только в 2019 году.«В сентябре прошлого года мы в прогноз на 2018 год закладывали номинальный ВВП в 97,5 трлн руб. В апрельской версии цифра была уточнена до 98,2 трлн руб. Сейчас, по нашим оценкам, это уровень более 100 трлн руб. в этом году», — сказал Орешкин (цитата по «Интерфаксу»).По словам министра, пересмотр прогноза связан с повышением цен на нефть. Их средний уровень, согласно обновленному прогнозу на 2018 год, может быть повышен с $61,4 до $65–70.Говоря о реальном секторе экономики России, Орешкин отметил также, что прогноз по росту промышленного производства на 2018 год понижен с 2,5 до 1,7%. «Это такой откровенно слабый результат», — отметил он, подчеркнув, что это «в том числе вопрос изменения эффективности и качества промышленной политики».Фото: Олег Яковлев / РБК