Минэкономразвития РФ одобрил создание территории опережающего развития в Чапаевске

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Диверсификация экономики моногородов губернии — одна из приоритетных задач регионального правительства и главы Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона уделял этому вопросу пристальное внимание, еще будучи руководителем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации РФ. Он позитивно оценивал возможность создавать ТОР в моногородах, поскольку это реальный инструмент улучшения инвестиционного климата на этих проблемных территориях. " «У резидентов ТОР появляются и налоговые льготы, и льготные тарифы по страховым взносам, и снижение арендной платы, и режим работы свободной таможенной зоны. - подчеркивал Дмитрий Азаров. - Всё это посодействует увеличению числа рабочих мест и улучшению качества жизни людей на монопрофильных территориях». В результате идея создания ТОР в 150 российских моногородах получила одобрение сенаторов, и стала воплощаться в жизнь.Напомним, в регионе уже есть успешный опыт создания ТОР в Тольятти, где на данный момент уже заключены соглашения с 29 резидентами. Это рекордное количество среди всех созданных в стране ТОР.