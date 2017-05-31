Медведев распорядился сделать «Роснефть» единственным поставщиком топлива для Росгвардии
31 мая 2017 00:55
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Как сказано в распоряжении, «Роснефть» и ее «дочка» будут поставлять топливо для Росгвардии в течение 2017 года и 2018 года.
«РН-Карт» — главный процессинговый центр системы безналичных расчетов «Роснефти», сообщается на сайте компании. С помощью карты «РН-Карт» осуществляются безналичные расчеты для юридических лиц, которые пользуются услугами АЗС «Роснефти». По данным выписки ЕГРЮЛ (.pdf), основным акционером «РН-Карт» является акционерное общество «РН-Столица», которому принадлежит 65% компании. В свою очередь, по данным выписки ЕГРЮЛ, «РН-Столица» принадлежит открытому акционерному обществу «ТНК». «Роснефть» в 2013 году купила 100% ТНК-BP.
Как сообщала газета «Ведомости» в декабре 2016 года со ссылкой на свои источники, близкие к военно-промышленной комиссии, для Росгвардии на 2017–2018 годы закупят топливо примерно на 10 млрд руб. Всего необходимо заправить 40 тыс. автомобилей и летательных аппаратов, от легких вертолетов до военных транспортных самолетов Ил-76.
По данным издания, директор Росгвардии Виктор Золотов вместе с главой «Роснефти» Игорем Сечиным подготовили к лидеру России Владимиру Путину письмо с просьбой назначить «Роснефть» и ее дочерние компании единственными поставщиками моторного топлива для национальной гвардии. «Ведомости» отмечали, что «Роснефть» — единственный поставщик топлива для Следственного комитета и Министерства внутренних дел.
Фото rosneft.mirtesen.ru
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Комментарии
Экономика региона
31 мая 2017 00:55
Как сказано в распоряжении, «Роснефть» и ее «дочка» будут поставлять топливо для Росгвардии в течение 2017 года и 2018 года. Экономика региона
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