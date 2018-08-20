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Мантуров заявил, что Россия отказалась от проекта строительства вертолётоносцев
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Мантуров заявил, что Россия отказалась от проекта строительства вертолётоносцев

20 августа 2018 19:42
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Министр отметил, что возможность принимать винтокрылые машины должна быть у кораблей разных классов.
Россия не будет строить для себя корабли-вертолётоносцы "в чистом понимании этого слова". Об этом глава Минпромторга Денис Манутров заявил в интервью "Интерфаксу", передает life.ru.

— Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолётоносца могу точно сказать, что вертолётоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут, — сказал он.

Мантуров выразил мнение, что современные корабли с вертолётами на борту всё же должны быть на флоте. К примеру, вертолётное крыло должно быть на авианесущих кораблях или на десантных кораблях.

Напомним, Франция ранее из-за украинского кризиса отказалась передавать России два вертолётоносца, построенны для неё на базе "Мистралей". После этого в Минобороны РФ заявляли, что планируется создать собственные корабли такого класса. Ожидалось, что проектирование и строительство будет запущено к 2020 году. 



Фото:    pixabay
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Комментарии



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