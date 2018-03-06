Максим Орешкин и Дмитрий Азаров посетили ОЭЗ «Тольятти» и познакомились с работающими здесь предприятиями

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Ключевым событием дня стало торжественное открытие «Тольяттинской бумажной фабрики». Это уникальное производство для региона, единственный завод в Самарской области по изготовлению бумаги и картона из макулатуры. Запуск предприятия в тестовом режиме состоялся в ноябре 2017 года. Объем инвестиций резидента превысил 400 млн рублей. Планируется, что в перспективе на заводе будет трудоустроено 155 человек.«Открытие «Тольяттинской бумажной фабрики» - это очередной шаг в направлении диверсификации экономики города. Предприятие будет работать не только на Самарскую область, но и на соседние регионы, - отметил Максим Орешкин. - Я желаю удачи заводу «ТБФ» и ОЭЗ «Тольятти», чтобы вы работали с еще большей эффективностью и прибылью».Выступая на церемонии, Дмитрий Азаров поблагодарил Правительство РФ и Минэкономразвития России за внимание, которое уделяется сегодня Самарской области и Тольятти, а также отметил высокие темпы развития ОЭЗ «Тольятти»: «Я хочу поблагодарить команду, которая трудилась над открытием «Тольяттинской бумажной фабрики», и, конечно, в первую очередь, инвесторов за активную работу попродвижению проекта. Отдельно хотелось бы отметить вклад руководства особой экономической зоны «Тольятти» в активное развитие площадки. Сегодня здесь зарегистрировано 20 резидентов, работает восемь заводов, вложено инвесторами более 10 млрд рублей. ПроектОЭЗ имеет колоссальные перспективы развития».В этот же день высокопоставленные гости совершили экскурсию по территории особой экономической зоны, познакомившись с площадкой и работающими здесь предприятиями. Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров рассказал о том, что сегодня в ОЭЗ создана вся инфраструктура, общие бюджетные вложения в ее строительство составили почти 7 млрд рублей. При этом более 15 % средств уже вернулось государству в виде налогов и иных платежей от деятельности резидентов.Программа визита в ОЭЗ включала в себя посещение завода «Озон Фарм». Предприятие запущено в августе 2017 года. Этофармацевтическое производство, ориентированное на импортозамещение и выпуск лекарственных средств. На сегодняшний день объем производства компании составляет уже почти 80 млн рублей.«Завод «Озон Фарм» является одним из самых современных в России. Осуществленные инвестиции в его строительство и запусксоставляют почти 1,5 млрд рублей, что почти в 2 раза больше планируемых изначально вложений. Для нас является большой гордостью, что компания «Озон» выбрала нашу площадку под развитие своих проектов. Помимо завода «Озон Фарм» она построит у нас еще одно фармацевтическое производство «Мабскейл». Это в очередной раз подтверждает привлекательность площадки ОЭЗ «Тольятти» для развития всех направлений производства», - сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров, сообщает пресс-служба облправительства.