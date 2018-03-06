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Максим Орешкин и Дмитрий Азаров посетили ОЭЗ «Тольятти» и познакомились с работающими здесь предприятиями

6 марта 2018 18:53
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Программа визита в ОЭЗ включала в себя посещение завода «Озон Фарм». Это фармацевтическое производство, ориентированное на импортозамещение и выпуск лекарственных средств. На сегодняшний день объем производства компании составляет уже почти 80 млн рублей
Министр экономического развития России Максим Орешкин 6 марта посетил особую экономическую зону «Тольятти» в рамках своего визита в Самарскую область. Напомним, что площадка ОЭЗ была создана в соответствии с постановлением Правительства России от 12 августа 2010 года. Учитывая, что в целом реализация федеральной программы находится в ведении МЭР РФ, то Максим Орешкин приехал в ОЭЗ с целью знакомства с площадкой и оценки темпов ее развития.

Ключевым событием дня стало торжественное открытие «Тольяттинской бумажной фабрики». Это уникальное производство для региона, единственный завод в Самарской области по изготовлению бумаги и картона из макулатуры. Запуск предприятия в тестовом режиме состоялся в ноябре 2017 года. Объем инвестиций резидента превысил 400 млн рублей. Планируется, что в перспективе на заводе будет трудоустроено 155 человек.

«Открытие «Тольяттинской бумажной фабрики» - это очередной шаг в направлении диверсификации экономики города. Предприятие будет работать не только на Самарскую область, но и на соседние регионы, - отметил Максим Орешкин. - Я желаю удачи заводу «ТБФ» и ОЭЗ «Тольятти», чтобы вы работали с еще большей эффективностью и прибылью».

Выступая на церемонии, Дмитрий Азаров поблагодарил Правительство РФ и Минэкономразвития России за внимание, которое уделяется сегодня Самарской области и Тольятти, а также отметил высокие темпы развития ОЭЗ «Тольятти»: «Я хочу поблагодарить команду, которая трудилась над открытием «Тольяттинской бумажной фабрики», и, конечно, в первую очередь, инвесторов за активную работу по
продвижению проекта. Отдельно хотелось бы отметить вклад руководства особой экономической зоны «Тольятти» в активное развитие площадки. Сегодня здесь зарегистрировано 20 резидентов, работает восемь заводов, вложено инвесторами более 10 млрд рублей. Проект
ОЭЗ имеет колоссальные перспективы развития».

В этот же день высокопоставленные гости совершили экскурсию по территории особой экономической зоны, познакомившись с площадкой и работающими здесь предприятиями. Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров рассказал о том, что сегодня в ОЭЗ создана вся инфраструктура, общие бюджетные вложения в ее строительство составили почти 7 млрд рублей. При этом более 15 % средств уже вернулось государству в виде налогов и иных платежей от деятельности резидентов.

Программа визита в ОЭЗ включала в себя посещение завода «Озон Фарм». Предприятие запущено в августе 2017 года. Это
фармацевтическое производство, ориентированное на импортозамещение и выпуск лекарственных средств. На сегодняшний день объем производства компании составляет уже почти 80 млн рублей.

«Завод «Озон Фарм» является одним из самых современных в России. Осуществленные инвестиции в его строительство и запуск
составляют почти 1,5 млрд рублей, что почти в 2 раза больше планируемых изначально вложений. Для нас является большой гордостью, что компания «Озон» выбрала нашу площадку под развитие своих проектов. Помимо завода «Озон Фарм» она построит у нас еще одно фармацевтическое производство «Мабскейл». Это в очередной раз подтверждает привлекательность площадки ОЭЗ «Тольятти» для развития всех направлений производства», - сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



Экономика региона
6 марта 2018  18:53
Программа визита в ОЭЗ включала в себя посещение завода «Озон Фарм». Это фармацевтическое производство, ориентированное на импортозамещение и выпуск лекарственных средств. На сегодняшний день объем производства компании составляет уже почти 80 млн рублей
Максим Орешкин и Дмитрий Азаров посетили ОЭЗ «Тольятти» и познакомились с работающими здесь предприятиями
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