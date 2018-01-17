МВД проверит крупнейшую сделку между дочерними предприятиями «Уралвагонзавода» и РЖД
17 января 2018 20:02
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После того как Уралвагонзавод (УВЗ) перешел под контроль «Ростеха», госкорпорация провела аудит компании, говорит источник, близкий к УВЗ: предварительная оценка показала, что вагоны сдавались в аренду «по заниженной цене», что привело к упущенной выгоде. После этого госкорпорация инициировала проверку в правоохранительных органах, добавил он. Представитель «Ростеха» подтвердил, что «проверка проходит по инициативе госкорпорации при содействии службы безопасности «Ростеха». Размер упущенной выгоды он не раскрыл.
Представительница ФГК подтвердила РБК факт проверки. «Инициированная проверка не касается деятельности ФГК, а относится к периоду работы Дмитрия Еремеева на посту гендиректора «УВЗ-Логистик» (в апреле 2016 года был назначен заместителем гендиректора ФГК по совместительству — РБК). ФГК оказывает всестороннее содействие в предоставлении необходимой информации уполномоченным органам», — сообщила представительница ФГК. Еремеев покинул пост заместителя гендиректора ФГК в 2017 году по собственному желанию, добавил она. Представитель РЖД (контролирует ФГК) отказался от комментариев. Связаться с Еремеевым в среду не удалось.
В конце декабря 2017 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил в интервью «Коммерсанту», что процесс передачи УВЗ госкорпорации еще не завершен: «Но, конечно, мы уже серьезно работаем с этим активом». Собеседники РБК говорят, что проверка МВД началась в конце 2017 года, ее итоги пока неизвестны.
В пресс-службе МВД не ответили на запрос РБК.
В ноябре 2015 года «УВЗ-Логистик» отдала более 27 тыс. полувагонов в аренду Центру фирменного технического обслуживания, входящему в РЖД, по агентскому соглашению. В итоге РЖД стали крупнейшим оператором с парком 120 тыс. полувагонов. Занимавший тогда пост гендиректора «УВЗ-Логистик» Дмитрий Еремеев пояснял, что доходность полувагонов (прежде всего от сдачи в аренду) составляла 500–600 руб. в сутки, что меньше расходов на их ремонт и содержание — 750–850 руб. в сутки. А передача этого парка в управление структуры РЖД решит эту проблему, замечал он. Решение о передаче вагонов «УВЗ-Логистик» в управление структуры РЖД было принято после того, как президент Владимир Путин посетил завод и провел совещание, на котором обсуждалось тяжелое финансовое положение УВЗ, сказал РБК источник в РЖД.
Однако уже в марте 2016 года парк «УВЗ-Логистик» перешел в аренду и управление ФГК, эту сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба. А спустя месяц Еремеев стал по совместительству заместителем гендиректора по стратегическому развитию ФГК. ФГК и «УВЗ-Логистик» не раскрывали тогда условия аренды, но источник в одной из операторских компаний говорит РБК, что ставка была рыночной, а срок аренды — до конца 2018 года.
Передача полувагонов «УВЗ-Логистик» в управление ФГК была инициирована руководством УВЗ в целях финансового оздоровления компании, сказала представитель ФГК. В момент заключения договора ставки аренды вагонного парка «УВЗ-Логистик» соответствовали и даже превышали ставки аренды на рынке, а за период действия договора ФГК трижды повышала ставку, в общем на 70%, сказала она.
По словам гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, если бы не поддержка со стороны РЖД, то «Сбербанк Лизинг» и «Газпромбанк Лизинг» (основные кредиторы «УВЗ-Логистик») могли расторгнуть договоры лизинга с «дочкой» УВЗ и в связи с неплатежами и изъять у нее вагоны. Он указывает, что ФГК заключила долгосрочный договор с «УВЗ-Логистик», зафиксировав ставки аренды, а также внесла предоплату для погашения задолженности компании по лизинговым платежам. По его оценке, общий долг «УВЗ-Лизинг» на тот момент составлял около 100 млрд руб. и большая его часть приходилась на задолженность перед лизинговыми компаниями.
Представители «Сбербанк Лизинг» и «Газпромбанк Лизинг» пока не ответили на запросы РБК.
После выхода указа президента Владимира Путина о передаче 100% УВЗ «Ростеху» Чемезов сказал, что главная задача — «финансовое оздоровление» предприятия. «Нужно провести финансовое оздоровление, там достаточно большие долги», — отмечал он. По итогам 2016 года обязательства компании составили 266 млрд руб. при выручке 132 млрд руб. и убытке 5 млрд руб. По его словам, долги образовались прежде всего из-за того, что завод учредил «дочку» «УВЗ-Логистик», которая была вынуждена покупать у головной компании вагоны, привлекая кредитные средства. На рынке эти вагоны были невостребованы, поскольку ставка аренды снижалась и покупать новый подвижной состав было рискованно: по данным «INFOLine-Аналитика», в первом квартале 2014 года операторы были готовы арендовать полувагоны по 600 руб. в сутки (ставка спроса), а в первом квартале 2015 года — по 400 руб. в сутки. Рост ставок начался лишь в конце 2016 года, а в начале 2017 года они достигли 1 тыс. руб. в сутки.
В 2017 году «Ростех» решил досрочно расторгнуть контракт с ФГК, вернув вагоны «УВЗ-Логистик». Чемезов написал письмо гендиректору РЖД Олегу Белозерову с просьбой об «оперативном решении» по возврату полувагонов в управление «дочки» УВЗ до конца 2017 года, досрочно расторгнув контракт. До момента возврата вагонов он просил увеличить арендную ставку «до рыночного уровня» в размере 1,3 тыс. руб. за вагон в сутки. Изначально за досрочное расторжение договора «УВЗ-Логистик» должна была заплатить ФГК штраф в размере 4 млрд руб., но в итоге стороны договорились отменить штрафные санкции, и 1 ноября ФГК вернула все 27,2 тыс. полувагонов «УВЗ-Логистик».
На конец 2017 года долг «УВЗ-Логистик», по словам Чемезова, составлял около 28 млрд руб. плюс поручительства на сумму около 90 млрд руб.
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