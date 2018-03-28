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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

ЛУКОЙЛ стал самой дорогой нефтегазовой компанией России

28 марта 2018 16:52
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ЛУКОЙЛ сейчас одна из самых прозрачных и понятных компаний в России, и ее акции — хорошая дивидендная бумага высокого качества. Но это не означает, что ЛУКОЙЛ будет расти и дальше, все-таки инвесторы смотрят не только на качество компании, но и на ее теку
Акции ЛУКОЙЛа, крупнейшей частной нефтяной компании России, в среду обогнали по капитализации бумаги «Газпрома», что позволило ЛУКОЙЛу впервые выйти на второе место, после Сбербанка, следует из данных Московской биржи, передает РБК.

По данным на 10:30 мск, акции ЛУКОЙЛа на Мосбирже подорожали на 0,8%, до 3908,5 руб. за штуку, а акции «Газпрома» в то же время подешевели на 0,7%, до 139,85 руб. за штуку. Таким образом, капитализация ЛУКОЙЛа достигла 3,324 трлн руб., что выше капитализации «Газпрома» (3,31 трлн руб.).

Первое место по капитализации среди российских компаний занимает Сбербанк. С учетом обоих типов акций она составляет порядка 5,711 трлн руб. «Роснефть» (минус 0,4%, до 308,55 руб. за акцию) с капитализацией 3,27 трлн руб. оказалась на четвертом месте.

Накануне, 27 марта, ЛУКОЙЛ обогнал по капитализации «Роснефть», это произошло в 12:08 мск.

При этом финансовые показатели обеих нефтяных компаний сопоставимы (6 трлн руб. у «Роснефти», 5,9 трлн руб. у ЛУКОЙЛа), а производственные показатели «Роснефти» значительно превышают показатели ЛУКОЙЛа. Так, в 2017 году «Роснефть» добыла 225,5 млн т нефти, что в 2,5 раза больше, чем смог добыть ЛУКОЙЛ. По словам аналитика рейтингового агентства АКРА Василия Тануркова, значительную часть выручки ЛУКОЙЛа обеспечивают принадлежащие компании сети АЗС за рубежом.

Впервые ЛУКОЙЛ обошел по капитализации «Роснефть» 30 января 2015 года — 2,42 трлн против 2,4 трлн руб. Повторить это достижение компании удалось 23 марта 2017 года, когда ЛУКОЙЛ на одну минуту обошел по капитализации «Роснефть»: в тот день в 14:13 мск он стоил 3,3138 трлн руб., она — 3,3135 трлн руб.

Рост капитализации ЛУКОЙЛа — это продолжение реакции на стратегию компании, представленную на прошлой неделе, и обещания гарантированного и очень понятного дохода для акционеров, говорит Танурков из АКРА. ЛУКОЙЛ обещал направлять на выплаты акционерам половину дополнительных доходов при стоимости нефти выше $50 за баррель. ЛУКОЙЛ сейчас одна из самых прозрачных и понятных компаний в России, и ее акции — хорошая дивидендная бумага высокого качества. Но это не означает, что ЛУКОЙЛ будет расти и дальше, все-таки инвесторы смотрят не только на качество компании, но и на ее текущую стоимость, предупреждает аналитик.



Фото: Lukoi
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Комментарии



Экономика региона
28 марта 2018  16:52
ЛУКОЙЛ сейчас одна из самых прозрачных и понятных компаний в России, и ее акции — хорошая дивидендная бумага высокого качества. Но это не означает, что ЛУКОЙЛ будет расти и дальше, все-таки инвесторы смотрят не только на качество компании, но и на ее теку
ЛУКОЙЛ стал самой дорогой нефтегазовой компанией России
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